Criança de seis anos morre afogada após cair em igarapé na Zona Sul de Manaus

Por volta das 20h, mergulhadores do Pelotão Fluvial encontraram o corpo da criança no fundo do igarapé

Manaus (AM) – Uma criança do sexo masculino, de 6 anos, identificado apenas como “Pablo”, morreu afogado no início da noite desta sexta-feira (1), após cair no igarapé do 40 localizado na Alameda Vitória, no Prosamim do bairro Cachoeirinha, na Zona Sul da capital amazonense.

De acordo com moradores, era por volta da 17h quando a criança estava brincando com coleguinhas na Ponte da Maués, no endereço mencionada, quando o menino escorregou e caiu no igarapé. As outras crianças desesperadas chamaram outros moradores que imediatamente iniciaram as buscas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado, ao chegar no local, a equipe de buscas iniciou os trabalhos juntamente com populares que já estavam mergulhando na procura da criança.

Por volta das 20h, mergulhadores do Pelotão Fluvial encontraram o corpo da criança no fundo do igarapé, embaixo da ponte. No momento do resgate familiares ficaram desesperados com a cena da criança sendo removido de dentro da água.

A mãe da criança que não foi identificada, precisou receber atendimento médico no local, após passar mal e desmaiar durante os trabalhos de resgate. A mulher estava no trabalho, no momento em que a criança saiu de casa para brincar com os coleguinhas.

Após ser resgatado, o corpo da criança foi encaminhado para a sede do Corpo de Bombeiros, onde posteriormente foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

