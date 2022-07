Olimpíada do exército reúne mais de mil atletas em São Paulo

Campinas (SP) – Mais de mil atletas se reuniram no campo de desporto da Escola Preparatória de Cadetes do Exército para a Cerimônia de Abertura da Olimpíada do Exército 2022 – Bicentenário da Independência, que iniciou no último fim de semana.

O evento terá a duração de oito dias e acontecerá nas cidades de São Paulo, Itu, Pirassununga, Campinas e Osasco.

Os competidores, oriundos dos oito comandos militares de área, defenderão seus estandartes em 13 modalidades: Natação, Pentatlo Militar, Karatê, Atletismo, Judô, Orientação, Basquete, Voleibol, Hipismo, Futebol de Campo, Escalada Esportiva e Tiro com Arco Paralímpico.

No início da cerimônia, o Tenente-Coronel Rogério, representante do Comando Militar do Sudeste, acendeu a pira olímpica. O medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima conduziu o juramento aos competidores, transmitindo forte emoção.

O Comandante Militar do Sudeste, General de Exército Tomás, no uso da palavra, desejou uma excelente competição a todos, evidenciou a importância do desporto na vida militar e declarou a abertura oficial da Olimpíada do Exército 2022.

Na oportunidade, os Atletas Paralímpicos e as delegações da Comissão de Desportos do Exército, do Comando Militar do Leste, do Comando Militar do Sudeste, do Comando Militar do Sul, do Comando Militar Planalto, do Comando Militar do Nordeste, do Comando Militar da Amazônia, do Comando Militar do Oeste e do Comando Militar do Norte desfilaram, em continência às autoridades, ao som da banda da Escola Preparatória de Cadetes do Exército.

Concluindo a Cerimônia, representantes de diversas capacidades da Brigada de Infantaria Pára-quedista realizaram distintas apresentações de salto livre aos presentes.

*Exército Brasileiro

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

União concede aval ao Flamengo para construção de estádio

Feira Fitness do Norte acontece neste fim de semana em Manaus

Mundial de Meia maratona da China é cancelado