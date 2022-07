Odonto Hapvida: dentistas da rede credenciada têm acesso a clube de descontos de até 70%

Cada profissional pode entrar no clube pelo endereço clube.hapvida.com.br, com as mesmas credenciais utilizadas no App do dentista

Manaus (AM) – A odontologia do Sistema Hapvida tem em seu time de profissionais mais de 15 mil dentistas credenciados em todo o território nacional. O número tão expressivo agora faz parte também do Hapvida Clube de Vantagens, plataforma de benefícios da instituição.

Entre os segmentos estão: farmácias, restaurantes, academias, perfumaria e cinema. Além disso, alguns serviços de capacitação online podem ser acessados de maneira completamente gratuita. Para garantir os benefícios não é necessário um cadastro novo. Cada profissional pode entrar no clube pelo endereço clube.hapvida.com.br, com as mesmas credenciais utilizadas no App do dentista.

Para o diretor de Operações de Odontologia do Sistema Hapvida, Roberto Passos, este é um dos grandes lançamentos da companhia em 2022 e a expansão para a rede credenciada reforça a valorização profissional.

“Inicialmente, o benefício estava disponível apenas para colaboradores e beneficiários. Agora, disponibilizamos o acesso ao benefício também para todos os nossos dentistas credenciados, que gerenciam seus atendimentos pelo app do dentista. A iniciativa tem como objetivo reconhecer os profissionais que atendem nossos clientes, baseado nos pilares da companhia, como acolhimento de pessoas, atendimento humanizado e colaboração entre equipes”, finaliza Roberto.

Sobre o Sistema Hapvida

O Sistema Hapvida é a maior rede de saúde integrada do país em número de beneficiários, nos segmentos de saúde e odontologia. Em 2022, a combinação de negócios do Hapvida com a NotreDame Intermédica (NDI) resultou na criação de uma das maiores operadoras de saúde verticalizadas do mundo, com cerca de 15 milhões de clientes e 18% de participação de mercado em planos de saúde. Tanto o Hapvida quanto a NDI participaram intensamente da consolidação do mercado de saúde nos últimos anos através de uma combinação de crescimento orgânico e aquisições.

A companhia possui mais de 68 mil funcionários, cerca de 27 mil médicos e 28 mil dentistas. Com o objetivo de garantir o acesso a saúde de qualidade a um custo eficiente, a empresa comercializa planos de saúde e odontológicos e presta serviços através de rede assistencial própria composta por 85 hospitais, 77 prontos atendimentos, 318 clínicas médicas e 269 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Para mais informações, acesse: hapvida.com.br e ri.hapvida.com.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Hapvida registra mais de 1,5 milhão de teleatendimentos no Brasil

Hapvida abre vagas de emprego para PCDs em Manaus

ANS: planos de saúde registram 49,6 milhões de beneficiários no país