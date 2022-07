Claudia Raia relembra encontro com assassino de Daniella Perez

Claudia Raia participou do documentário “Pacto Brutal”, da HBO Max, e relembrou a noite em que Daniella Perez foi assassinada pelo colega de profissão, Guilherme de Pádua.

Em entrevista para o documentário do serviço de streaming, a atriz contou que estava na delegacia com Raul Gazolla, marido de Daniella, quando se iniciaram as investigações.

Participando de uma peça de teatro com Daniella, Claudia Raia notou o sumiço da atriz em um dos ensaios para a produção.

“Pra um bailarino faltar a um ensaio, ele tá morto. Tanto que todo mundo falava: ‘Cadê ela?’. Se ela não chegou, alguma coisa aconteceu”, disse.

Ela disse ter recebido uma ligação de Raul para pedir apoio após ter reconhecido o corpo de Daniella Perez. No local, Claudia Raia encontrou Guilherme de Pádua, um dos assassinos da atriz.

“Ele ficou ali um tempo, chorando, dizendo: ‘Meu Deus, que loucura isso’. Parecia bastante emocionado, muito indignado com tudo”, disse.

Nesse momento, ela reparou em um detalhe específico que não saiu de sua mente.

“[Ele] Me abraçou também, nem me conhecia. E eu não sei por que olhei o braço do Guilherme. Tinha, na parte do antebraço, arranhão de unha de mulher. Me chamou a atenção aquilo. Guardei pra mim. Era recente. Estava meio em carne viva, meio sangradinho”, revelou, por fim.

Crime chocou o Brasil

O assassinato ocorreu em dezembro de 1992 e chocou o Brasil. Daniella e Guilherme formavam par romântico na trama “De Corpo e Alma”, escrita por Gloria Perez. O corpo da atriz foi encontrado com 18 estocadas.

Guilherme e sua esposa foram condenados a 19 anos e 6 meses de prisão, mas foram soltos após cumprirem um terço da pena.

O documentário estreia na quinta-feira (21) na plataforma de streaming e contará com depoimentos de Raul Gazolla, Gloria Perez e outros artistas.

*Com informações do iBahia

