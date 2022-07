Ator João Vicente de Castro diz que chora durante sexo e que se emociona

Ator fez revelação no "Papo de Segunda", do canal fechado GNT

João Vicente Castro fez uma revelação no mínimo inusitada. Durante um bate-papo no programa “Papo de Segunda”, do GNT, o artista revelou que já chorou algumas vezes durante o sexo.

O ator disse que enxerga o ato como uma conexão muito rara e, por ser uma pessoa sensível, se emociona até durante a relação sexual.

“Acho muito interessante a antropologia do sexo. Do sexo a gente vai pro um lugar muito raro e precioso de ver outra pessoa. Quando você está na cama com outra pessoa é muito precioso aquele momento”, revelou.

“É muito bonito você ver uma pessoa despida de moral. É um momento de rara conexão. Às vezes, eu até me emociono transando. É verdade. Sabia que eu sou um homem que chora transando? Eu já chorei várias vezes”, explicou por fim.

Enrolou Rafa Kalimann?

O romance sem rótulos entre Rafa Kalimann e João Vicente de Castro não durou muito tempo e logo a ex-BBB foi vista com o jogador de vôlei, Bruninho.

Segundo fontes do Extra, a influenciadora teria ficado dividida entre os dois, mas optou pelo atleta por conta de uma certa enrolação por parte de João.

“Ele deu uma enrolada nela enquanto Bruninho demonstrou logo interesse. Não ficou muito difícil escolher”, revela a fonte.

