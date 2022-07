Vale-gás “turbinado” em 3 parcelas: consulte seu CPF e veja se recebe

O vale-gás terá o valor aumentado no próximo pagamento. O auxílio que hoje ajuda a mais de 5 milhões de famílias com dinheiro suficiente para poder comprar o gás de cozinha agora será pago em parcelas de R$ 120.

O aumento se deu graças à aprovação da PEC dos benefícios do Congresso Nacional. De toda forma, o que se viu foi que muitas dúvidas acabaram surgindo enquanto todo esse debate acontecia.

Como muitas pessoas não sabiam exatamente o que o texto da PEC falava à medida em que ele era votado, algumas até chegaram a acreditar que o valor passaria a ser pago de forma mensal, diferente do modelo bimestral que o auxílio apresenta desde o início.

No entanto isso não deve acontecer, portanto o valor deve seguir sendo pago bimestralmente. A mudança no valor também só valerá até dezembro. Sendo assim, número de pagamentos vai acabar sendo limitado.

Até dezembro, apenas três parcelas vão ser pagas nesse novo valor de R$ 120. A primeira está prevista para ficar disponível agora em agosto, a segunda virá em outubro e a última no último mês do ano: dezembro.

Vale lembrar que mesmo no momento o vale-gás não conta com um valor fixo. O programa paga para as pessoas sempre 50% do valor de um botijão de gás padrão de 13 kg. O valor é fixado de acordo com o território nacional.

O que a nova PEC faz é mudar o que está previsto no benefício, então em vez de apenas 50%, agora a parcela do auxílio vai ser de 100% do valor do botijão durante os próximos três pagamentos.

A responsável pelos preços é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), mas cabe ao Ministério da Cidadania decidir o resto. Atualmente a pasta considera sempre o valor praticado nos últimos seis meses.

Como consultar o benefício

Vale lembrar que o CadÚnico é o caminho para se receber o benefício e que todo mês a equipe faz uma checagem para conferir se quem teve direito no último pagamento segue mantendo esse direito.

E se você está preocupado ou então curioso para saber se você terá acesso ao benefício, é muito fácil! Você pode usar o seu CPF para consultar isso por meio do aplicativo do Auxílio Brasil.

Esse app é muito importante para o governo, já que ele informa muitos dados sobre o benefício, como o valor, as datas de depósito e fornece o extrato do pagamento.

Se preferir, a pessoa pode também ligar para o 111, que e número de Atendimento da Caixa. Além dessas opções, dá para usar o Caixa Tem, um aplicativo onde o indivíduo recebe os seus valores.

*Edital Concursos Brasil

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Famílias do Mauazinho recebem cestas básicas e auxílio gás

Complemento do Auxílio Brasil começa a ser pago em agosto

Confira a lista de contemplados no Auxílio Cheia