Vasco anuncia demissão do técnico Maurício Souza 

Após a derrota para o Vila Nova, por 1 a 0, no Serra Dourada, em partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (23), o treinador Maurício Souza foi desligado do comando técnico da equipe devido aos maus resultados apresentados nos últimos jogos.

Desde sua contratação, havia a preocupação sobre o padrão do Gigante da Colina na temporada. Mesmo sem muito brilho, a equipe comandada anteriormente por Zé Ricardo apresentava bons resultados e parecia segura rumo ao acesso.

A passagem de Maurício Souza por São Januário foi curta. Foram apenas oito jogos sob seu comando, com três vitórias, três derrotas e dois empates – nesta sequência, a equipe perdeu a invencibilidade na competição no duelo com o Novorizontino, na 15ª rodada.

A queda de rendimento do Cruzmaltino na reta final do segundo turno foi escancarada na derrota para o Sampaio Corrêa, por 3 a 1, em São Luís. No duelo, a Bolívia Querida, mesmo com elenco inferior tecnicamente, sobrou ao longo dos 90 minutos contra um Vasco desorganizado e nervoso atrás do triunfo.

