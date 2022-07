Ao deixar a presidência do STM (Superior Tribunal Militar), o general de Exército Luís Carlos Gomes Mattos criticou o envolvimento das Forças Armadas com eleições, afirmando que o processo deve ser responsabilidade exclusiva da Justiça Eleitoral. Seu substituto, general Lúcio Mário de Barros Góes, é considerado “neutro” na questão.

“A Justiça Eleitoral é responsável pelo funcionamento real das eleições. Nossa missão é diferente. Não temos que nos envolver em nada. Nós temos que garantir que o processo seja legítimo, essa é a missão das Forças Armadas”, disse o general.

A manifestação ocorre em um momento em que um documento, assinado por mais de 100 mil pessoas, incluindo políticos, banqueiros, empresários, artistas, intelectuais, advogados e líderes sindicais, incendeia as redes sociais clamando em defesa da democracia no país.

A propósito da “Carta aos Brasileiros”, O site Estado de Direito Sempre, que coleta assinaturas para o documento, sofreu 1.538 tentativas de ataques hackers até a última terça-feira (26).

Ibama libera licença

Segundo o pré-candidato ao Senado Federal, coronel Alfredo Menezes (PL), o Ibama liberou ontem a licença prévia para as obras de repavimentação do polêmico Trecho do Meio da BR-319.

Cópia do documento foi entregue pessoalmente a Menezes pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em Brasília.

“Com a licença, será iniciado o processo de licitação para a construção das três primeiras pontes vindo de Porto Velho (RO) para Manaus (AM), no Trecho do Meio, de 400 quilômetros”, comentou o coronel.

Lula em Manaus

Tudo indica que o palanque de Lula no Amazonas deverá ser com o senador Eduardo Braga (MDB), conforme manifestação do Diretório Nacional do PT na quarta-feira (27), em São Paulo. Mas, a questão ainda está aberta.

Segundo fontes da coluna, Lula virá a Manaus no próximo dia 8 de agosto para sacramentar o palanque no Estado. A agenda também contempla visitas aos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Goiás na primeira quinzena de agosto

Dirceu e Nicolau

Em Manaus, o ex-ministro José Dirceu, um dos homens fortes de Lula na atual campanha eleitoral, se encontrou, na quarta-feira passada, com o deputado Ricardo Nicolau (SD), pré-candidato ao Governo do Estado.

Um dos assuntos tratados entre os dois foi a questão do palanque lulista no Amazonas. Dirceu é um dos assessores de Lula que defendem o palanque com Nicolau, em razão da baixa rejeição do candidato do SD.

Novos ônibus

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou 20 novos ônibus que irão reforçar a frota de veículos que atende a população manauara.

Os novos veículos estarão nas ruas a partir da próxima segunda-feira.

No total, David já entregou 136 veículos à população. “Temos o desafio de, até o final do nosso mandato, entregarmos entre 400 e 500 novos ônibus, com ar-condicionado, suspensão pneumática, dando conforto ao povo de Manaus”, afirma o prefeito.

George Lins

Acontecerá na noite desta sexta-feira (29) o lançamento da pré-candidatura a deputado estadual do médico George Lins (União Brasil), filho do ex-presidente da Assembleia Legislativa (Aleam), deputado Belarmino Lins (PP), que deixa a vida parlamentar após 32 anos exercendo oito mandatos consecutivos no Parlamento Estadual.

O evento está previsto para às 19 horas de hoje e terá a presença do deputado federal Átila Lins (PSD), tio de George, além de prefeitos e vereadores interioranos, na residência da família Lins, situada na Avenida Professor Nilton Lins, 1000.

Internet

Unidades de saúde da zona rural de Manaus começaram a receber provedores de internet, em uma ação inédita promovida pela Prefeitura de Manaus com o objetivo de otimizar os processos de trabalho na região coordenados pela Semsa.

A primeira Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) a receber o link de internet foi a Ada Viana, localizada na comunidade Nova Canaã, no quilômetro 41, BR-174.

A instalação também foi iniciada na USFR Nossa Senhora Auxiliadora, nas margens do Rio Negro, e outras cinco unidades rurais devem receber o provedor nos próximos meses.

Dia do Agricultor

O deputado Tony Medeiros (PL) registrou ontem o Dia do Agricultor, comemorado em 28 de junho, destacando a agricultura como uma atividade que, segundo o parlamentar, precisa ser mais valorizada pela sociedade.

Tony ressalta projeto de lei, de sua autoria, aprovado pela Assembleia Legislativa (Aleam), que estabeleceu prazos para que os órgãos ambientais concedam ou renovem as licenças ambientais.

“Cerca de 90% das atividades econômicas do nosso Estado necessita da licença ambiental. A ideia é destravar o setor para que se tenha mais celeridade na hora de conceder uma licença”, diz o parlamentar.

“Vitória do povo”

No Dia do Agricultor, o deputado federal Zé Ricardo (PT-AM) classificou de “vitória do povo” a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) de suspender uma liminar que concedia, em favor de uma empresa, a reintegração de posse de uma extensa área onde 900 famílias desenvolvem a agricultura familiar em Presidente Figueiredo.

A reintegração havia sido concedida pela Comarca do município, mas foi derrubada pelo Tjam, atendendo a intervenção de Zé Ricardo, que acionou a Defensoria Pública do Estado (DPE) para que movesse ação judicial em favor dos agricultores.

Léo Di Caprio

Preocupado com mais desgaste de sua imagem no exterior, o presidente Jair Bolsonaro rechaçou protestos do ator Leonardo DiCaprio contra o desmatamento na Amazônia.

“Vocês querem mudar o mundo inteiro, mas nunca vocês mesmos”, reagiu Bolsonaro em suas redes sociais.

“Você de novo, Léo? Assim, você se tornará meu melhor cabo eleitoral. Eu poderia te dizer, novamente, para desistir de seu iate antes de dar uma palestra ao mundo”, disparou o presidente.

“Forças ocultas”

Em mensagens via aplicativo Whatsapp, adeptos do pastor Glauber Moré (Republicanos) atribuíram a “forças ocultas” a súbita saída do líder religioso da disputa eleitoral.

Moré intensificava pré-campanha em bases da Igreja Universal envolvendo 54 municípios, quando, de repente, sentiu-se obrigado a renunciar à sua batalha em busca de uma cadeira na Câmara Federal.

Nos bastidores, dizem que Moré estava se tornando uma “sombra perigosa” à reeleição do deputado federal Silas Câmara no Republicanos. A outra ameaça é o ex-prefeito de Coari, Adail Filho, que também mira uma vaga de deputado em Brasília.

Marcos Rotta espera

Aguardando conversa com o prefeito David Almeida para decidir seu futuro político nas eleições deste ano, o vice-prefeito Marcos Rotta (PP) assegura não ter tomado ainda qualquer decisão sobre o cargo que disputará no atual processo eleitoral.

Sabe-se que o PP, partido que ele preside e que integra o Centrão, apoia a reeleição do presidente Bolsonaro, inclusive no Amazonas.

PL da enfermagem

Encerra no dia 4 de agosto o prazo legal para que o presidente Jair Bolsonaro sancione o projeto de lei que estabelece o piso de R$ 4.750 para os enfermeiros de todo o país.

Parlamentares do Centrão aconselharam o presidente a vetar o PL, mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quer a sanção.

O Centrão diz não haver caixa para bancar o novo piso.

Leila Pinheiro

Uma das maiores cantoras e pianistas brasileiras de todos os tempos, Leila Pinheiro é a principal atração do encerramento do Amazonas Green Jazz Festival e concederá uma entrevista coletiva para os profissionais da imprensa, nesta sexta-feira, às 18h, no Teatro Amazonas.

Leila promete um show histórico ao lado da Amazonas Band. Ela possui mais de 40 anos de carreira e é conhecida por unir suas composições próprias com clássicos da Música Popular Brasileira (MPB), como sucessos de Chico Buarque, Gonzaguinha, Roberto Carlos e Guilherme Arantes.

Gasolina barata

O Procon-AM está nas ruas fiscalizando se a redução do preço do litro da gasolina, determinada pela Petrobras para valer a partir de ontem, está mesmo sendo praticada em Manaus.

Com a redução é da de R$ 0,15 sobre o litro de R$ 5,79.

