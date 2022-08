UNNA, artista do AM lança “Ela é Lenda” em parceria com rapper Andrewxx

Para o clipe, que será lançado no dia 12 de agosto, UNNA promete uma continuação da história anterior do seu último clipe e single "Your Crime”

Manaus (AM)- Após lançar “Your Crime”, UNNA une música regional, funk ao cantar primeiro single em português. “Ela é Lenda” é o segundo lançamento da artista amazonense UNNA. Dessa vez, o hit vem em parceria com o rapper Andrewxx. Lançada no último dia 28, a música do gênero musical Funk BR, vem com o objetivo comercial de “abrasileirar” o álbum da artista Unna.

A produção musical é assinada por Viktor Judah, masterização de Victor Nery e a canção foi escrita por Evelyn Félix, Andrewxx e Egda Carolyn.

A batida da música foi escolhida em consenso com o produtor, Viktor Judah, e tanto o produtor quanto UNNA escolheram músicas nortistas ja conhecidas para se criar um novo sample. Os exemplos foram: “No Meio Do Pitiú – Dona Odete”; “Bate Forte o Tambor” – Banda Carrapicho e “Piranha” – Alypyo Martins, além de conter batidas e ritmos tribais amazônicos.

“Eu escolhi esse tipo de estética sonora, pois acredito que podemos repaginar nossas origens sem perder a essência. Todo o meu intuito é tirar a ideia ultrapassada que para ser artista nortista eu precise generalizar estereótipos nortistas todas as vezes que eu produzir uma música ou clipe, pois somos pluralidade”, defendeu a artista.

Posteriormente, UNNA se reuniu com Egda Carolyn para a criação da letra base. A artista explica que a letra da música é um diálogo entre os interpretes com provocações e romance. Ainda segunda a compositora, a essência da história é a Lenda da Sereia Yara, onde UNNA performa o arquétipo Yara e Andrewxx por sua vez, fica com o papel do homem que cai nos encantos de Yara. No decorrer da letra, percebe-se que Yara/UNNA só estava o usando para poder escapar da maldade do homem.

“Eu quis usar a imagem da Yara com o contexto de mostrar uma mulher que está cansada de ser caçada e usada ao ponto dela se rebelar e tentar de tudo para escapar enquanto o ‘Homem’ se perde no encantamento criado pela personagem”, explicou.

Para o clipe, que será lançado no dia 12 de agosto, UNNA promete uma continuação da história anterior do seu último clipe e single “Your Crime”, onde o enredo é que Unna/Yara está sendo presa dentro de um tanque de água e vira uma especie de exposição de Andrews. No decorrer do clipe, Yara o seduz e eles trocam de lugar, fazendo com que Yara consiga fugir.

“Visualmente temos dançarinos, cenários de cunho nortistas, cenas internas em um laboratório fictício, sala de monitoramento, o tanque de agua, planos com linpsync de ambos e afins. O stylist é futurista, pesado, com muitas sobreposições, a roupa da Unna tem tecidos crus, fluidos e mais opacos enquanto do Andrews é mais colorido e mais preenchido trazendo a ideia de que ela tem esse lado sensual e selvagem e ele traz a ideia de que ele é excêntrico e luxuoso”, adiantou a artista.

A coreografia ficará pelas mãos do bailarino e professor Victor Venâncio, repleto de movimentos contemporâneos e referências tribais.

A artista salienta que tudo está sendo pensado em aspectos para “estourar a bolha em que vivemos” e que também foi engessada pela população de fora da região Norte.

“Nós estamos estudando constantemente para não ferir a integridade dos povos originários e aos quem se identificam com a estória do clipe, queremos trazer um novo olhar e um novo conceito para a música pop nortista pq não falta artista bom e com capacidade que também quer fazer o novo de uma organizada e principalmente bem executada. Eu sempre nadei contra a maré e quero apresentar isso no meu trabalho com a minha equipe”, finalizou a artista.

Sobre UNNA

UNNA é artista performer com uma carreira promissora nos palcos, UNNA já possui um alcance de mais de 18 mil visualizações no clipe com seu último trabalho e 39 mil ouvintes em países como Brasil, Argentina, Alemanha e entre outros.

