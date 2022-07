DJs Leo Janeiro e Rodrigo Facchinetti agitam a festa District Music

Manaus (AM)- Neste sábado (30), a partir das 21h, a Rox Club e Lounge, localizada na Rua Rio Içá, 561, bairro Vieiralves, realizará a festa “District Music” com dois grandes nomes da música eletrônica nacional, os DJs cariocas Leo Janeiro e Rodrigo Facchinetti.

Além deles, o evento terá uma participação especial da DJ Lindsey (MORLOX) e dos residentes do club, os DJs Mahga, RauR e Seph.

Leo Janeiro está confirmado no line up do Rock in Rio deste ano e é um dos principais artistas da cena eletrônica brasileira, com residências nos clubes mais badalados do país, Warung e Beehive. Ele ainda é responsável pela curadoria do Rio Music Conference (RMC), considerada a maior expressão nacional quando o assunto é debater o futuro da música eletrônica no Brasil.

Vale destacar que um dos momentos marcantes da sua carreira, em 2014, foi a participação no Boiler Room RJ e, em 2015, a apresentação no Tomorrowland Brasil. Além disso, Leo está realizando collabs com grandes nomes da e-music como os DJs Volkoder, Tapesh, Do Santos, entre outros.

Já Rodrigo Facchinetti faz parte do time de DJs e record dealer que destacam a cultura do vinil. Ele possui uma pesquisa que mescla a tradição da música brasileira com o eletrônico atual, resultado da busca por discos tanto em Nova York quanto no Brasil. Um dos diferenciais do DJ é que os seus sets fazem um passeio por sons do mundo, música brasileira, groove solar e orgânico.

O District Music é um coletivo feito para os amantes e não amantes da música eletrônica, com espaço para imergir numa jornada musical bela e única.

“A música é o nosso instrumento de expressão, tanto de sentimentos quanto de vontades. É por meio dela que podemos estar conectados e em sintonia. E é através dela onde podemos chegar a lugares nunca imaginados”, comentou o promoter do evento, Junior Vicente.

Os ingressos antecipados estão à venda no https://abre.ai/eMe2 ou via PIX ao valor de R$ 70 individual, R$ 120 duplo e R$ 100 camarote. Também há lounges disponíveis ao valor de R$ 3,2 mil, sendo R$ 1,1 mil de consumação com capacidade para 20 pessoas, e o Lounge Deck por R$ 2,6 mil, sendo R$ 600 de consumação para 16 pessoas. Para mais informações, ligue no (92) 98493-2567.

