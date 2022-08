Sábado conta com shows musicais e arte no “Circuito +Cultura” em Manaus

Manaus (AM)- O fim de semana está recheado de opções culturais. O Circuito +Cultura deste sábado (13) apresenta filme, teatro, dança, música e arte circense em seis espaços públicos diferentes de Manaus.

O projeto do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, oferece ao público 276 apresentações gratuitas em mais de 80 dias de programação nos espaços culturais do estado.

O Centro Cultural Povos da Amazônia (antiga Bola da Suframa) recebe, às 9h, a apresentação do grupo Maracatu Eco da Sapopema, durante a Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), realizada no local a partir das 5h.

No coreto da praça Heliodoro Balbi, a partir das 10h, o cantor Giovanni Sena se apresenta no estilo voz e violão. O Cine Teatro Guarany abre as portas para exibição dos curtas-metragens “A Amizade” e “A Revoada” gratuitamente, a partir das 18h30.

O Largo São Sebastião oferece o show musical da banda Amazon Pop, e a Trupe de Animação Dimeninomanaus garante a alegria da criançada, das 18h às 20h. O Parque Rio Negro vai contar com cinco artistas circenses para animar a garotada, além do show musical “Lua Negra apresenta Ball Moon”. As atrações começam às 18h.

A última apresentação do sábado acontece no Teatro Gebes Medeiros, às 20h, com o teatro musical “Identidade” que homenageia os avós. Em 45 minutos de show, o artista Magno Fré’sil conta as histórias aprendidas com os avós, ao som de muita música e dança.

Horários

• Centro Cultural Povos da Amazônia, a partir das 9h

• Coreto da praça Heliodoro Balbi, a partir das 10h

• Cine Teatro Guarany, a partir das 18h30

• Largo São Sebastião, a partir das 18h

• Parque Rio Negro, a partir das 18h

• Teatro Gebes Medeiros, às 20h

Locais

• Centro Cultural Povos da Amazônia, avenida Silves, 2.222, Distrito Industrial (antiga Bola da Suframa)

• Coreto da praça Heliodoro Balbi, avenida Sete de Setembro, Centro

• Cine Teatro Guarany, avenida Sete de Setembro, Centro

• Largo São Sebastião, rua Dez de Julho, Centro

• Parque Rio Negro, rua Beira Mar, 121, São Raimundo

• Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro

