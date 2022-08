Afrodisíaca e melhora a resistência física: conheça os benefícios da beterraba

O consumo da beterraba pode melhorar a resistência para seu treino, seja qual for o nível de saúde e condicionamento físico, também pode ajudar você a correr mais rápido. Isso tudo acompanhado de uma série de outros benefícios — desde contribuir para baixar a pressão arterial até manter nosso cérebro saudável à medida que envelhecemos.

Desde a Grécia Antiga, acreditava-se que a beterraba tinha propriedades que promoviam a saúde. Hoje, um número cada vez maior de evidências está começando a revelar os benefícios extraordinários desta hortaliça.

Ingredientes secretos

Os pigmentos naturais que conferem à beterraba sua cor escura e forte são chamados betalaínas — e têm alto poder antioxidante. Alguns anos atrás, pesquisas realizadas na Itália mostraram que são capazes de matar células cancerosas no cólon — pelo menos em estudos de laboratório.

Mas as betalaínas não são o único ingrediente mágico. Um dos grandes benefícios da beterraba é que ela é rica em nitratos. O consumo do nitrato natural presente em hortaliças, como a beterraba, auxiliam o aumento do óxido nítrico, uma molécula poderosa com diversos efeitos ao redor do nosso corpo. Entre outras coisas, ele aumenta o fluxo sanguíneo para vários órgãos, incluindo o pênis.

“O óxido nítrico é um vasodilatador. Isso faz com que nossos vasos sanguíneos se dilatem, permitindo um maior fluxo sanguíneo e, portanto, que mais oxigênio flua para nossos tecidos”, explica Andy Jones, professor de fisiologia aplicada da Universidade de Exeter, no Reino Unido, que passou mais de 10 anos investigando os efeitos da beterraba no desempenho esportivo.

O suco de beterraba pode ser uma boa maneira de obter todos os benefícios deste alimento Foto: Getty Images

Níveis adequados de óxido nítrico são essenciais para produzir e manter uma ereção, o que pode explicar por que os romanos usavam o suco de beterraba como afrodisíaco.

Embora ainda não haja nenhum ensaio clínico mostrando que o consumo de suco de beterraba tem um efeito semelhante ao do viagra, há evidências da expansão dos vasos sanguíneos que causa, resultando em outras mudanças significativas.

Melhora a saúde do coração

Uma dose diária de suco de beterraba pode ter, por exemplo, um efeito significativo na pressão arterial.

Um estudo mostrou que comer duas beterrabas por dia durante algumas semanas levou a uma queda na pressão arterial de cerca de 5 milímetros de mercúrio em média.

“[A pressão arterial] tende a diminuir essencialmente. E pode diminuir entre 3 e, às vezes, até 9 milímetros de mercúrio, no caso da pressão arterial sistólica”, afirma Jones.

Se essa queda for mantida, é suficiente para reduzir o risco de acidente vascular cerebral e ataque cardíaco em 10%.

“Se você tivesse esse tipo de mudança em toda a população, a incidência de eventos cardiovasculares adversos, como ataques cardíacos e derrames, seria bastante reduzida”, avalia o especialista.

Pesquisas também mostraram que a beterraba pode ter um efeito na pressão arterial já dentro de algumas horas após a ingestão.

Alimento para o cérebro

A beterraba também pode aumentar o fluxo sanguíneo para áreas cruciais do cérebro. O consumo de suco de beterraba provou estimular a cognição e melhorar a capacidade de tomar decisões rápidas. Há sugestões ainda de que pode ser útil para manter a saúde do cérebro à medida que envelhecemos.

Um estudo mostrou que combinar suco de beterraba com exercícios físicos pode aumentar a conectividade em regiões do cérebro que controlam o movimento. As partes das redes cerebrais associadas à função motora das pessoas que adotaram ambos os hábitos começaram a se parecer mais com as de jovens adultos. Ou seja, parece que esta combinação pode realmente ajudar a manter seu cérebro mais jovem.

Gás na corrida

Beterraba ajuda a aumentar a resistência física Foto: Getty Images

Estudos recentes também mostram como esta raiz tuberosa pode te ajudar a correr mais rápido. O óxido nítrico melhora o fluxo sanguíneo para nossos pulmões e músculos, resultando em uma entrega mais rápida de oxigênio.

“Existe potencial para o músculo receber mais oxigênio e distribuir esse oxigênio dentro de si de forma mais eficiente por causa dos efeitos do óxido nítrico”, diz Jones.

Em um estudo de 2009, ele descobriu que tomar suco de beterraba ajuda a aumentar a resistência física durante a prática de exercícios de alta intensidade em até 16%.

De acordo com a pesquisa, o óxido nítrico também ajuda a reduzir o consumo de oxigênio durante o exercício, diminuindo o ritmo em que as pessoas chegam à exaustão.

A hortaliça mostrou ainda ter efeitos significativos na velocidade. Em um estudo de 2012, participantes que haviam consumido beterraba correram 5% mais rápido nos últimos 1,8 km de uma corrida de 5 km, em relação a quem não tinha ingerido o alimento — e sua taxa de esforço percebido foi menor.

Para melhorar o desempenho esportivo (seja uma corrida ou uma partida), o consumo da beterraba deve acontecer um pouco antes da atividade física. “Cerca de 2 a 3 horas, porque leva um pouco de tempo para processar o nitrato”, explica Jones.

Jones aconselha de duas a três beterrabas médias, ou uma dose de suco de beterraba por dia — segundo ele, é tudo o que você precisa para ver os efeitos positivos.

Modo de preparo

Os maiores benefícios da beterraba, os nitratos, são solúveis em água — portanto, tenha cuidado ao cozinhar a beterraba. Fervê-la vai fazer com que os nitratos vazem para o líquido de cozimento, e você não vai colher tantos benefícios.

“Se você jogar fora a água do cozimento, provavelmente vai perder a maioria dos nitratos”, observa Jones.

É importante lembrar que grande parte da beterraba que compramos é embalada a vácuo: algumas marcas pré-fervem, outras não. A beterraba em conserva tende a ser pré-cozida, então o teor de nitrato provavelmente será muito baixo para obter todos os benefícios.

Se você deseja realmente aproveitar ao máximo esta hortaliça, pode ser melhor consumi-la crua, assada ou tomar o suco.

*Com informações da BBC Brasil

