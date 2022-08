Jovem de 19 anos morre em acidente no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus

Os policiais civis levantaram as informações para apurar a causa e responsabilidade do acidente

Manaus (AM) – A jovem Rayane Bezerra, de 19 anos, morreu após a motocicleta em que ela estava colidir com um carro modelo Fiat Argo, no cruzamento da avenida 7 de Maio com a avenida Mulateiro, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Ela estava na garupa e morreu na hora.

O condutor da moto, identificado como Elliton Costa, de 35 anos de idade, conseguiu ser atendido e encaminhado para uma unidade de saúde. O motorista do carro, que não teve a identidade revelada, não fugiu do local e prestou socorro. Alguns moradores tentaram agredi-lo no local.

Ainda não se sabe se a vítima estava em uma moto de transporte por aplicativo. Familiares de Rayane estiveram no local e preferiram não falar com a imprensa.

Os policiais civis levantaram as informações para apurar a causa e responsabilidade do acidente. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

