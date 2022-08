Pelas imagens é possível perceber a reação do político, que ficou surpreso com a atitude da eleitora

Rio Grande do Norte (RN) – O ex-senador Garibaldi Alves Filho (MDB), candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Norte, viveu um momento atípico durante ato de campanha, na noite deste sábado (27). Ele foi surpreendido pela “alegria” de uma eleitora, no município de Pendências (distante a 200 quilômetros de Natal).

Em determinado momento da reunião eleitoral, a mulher, que estava sentada na primeira fileira, se levantou, ficou de pé em frente ao ex-senador, amarrou o cabelo e começou a dançar de costas para ele, aproximando-se com as nádegas e dando uma espécie de “sarrada” no candidato.

O político ficou desconcertado com a situação inusitada, mas logo entrou na brincadeira. Em publicação nas redes sociais, ele chegou a escrever: “E essa bacurau animaaaada que achei em Pendências?”. Os vídeos da dança, rapidamente, viralizaram na internet.

É possível notar pelas imagens que todos que estavam no local foram surpreendidos pela situação. Integrantes da equipe do candidato tentaram conter a mulher, ao perceberem o desconforto inicial, mas ele fez questão de tranquilizá-los e deixar tudo correr naturalmente.

Políticos e eleitores comentaram na publicação de Garibaldi nas redes sociais. “Aí tem gingado”, escreveu um vereador da cidade de Riachuelo (RN). “Mas rapaz, até Garibaldi na onda da fuleragem? Chama, gari”, comentou um outro seguidor seguidor. Aos 75 anos, o ex-senador tem vasto histórico político. Ele já foi presidente do Senado, ministro da Previdência Social, durante o governo de Dilma Rousseff (PT), foi prefeito de Natal, governador do RN e deputado estadual.

Veja o vídeo abaixo:

*Com informações do Metrópoles

