Garimpos ilegais na mira de Lula

Um dos maiores responsáveis pela tragédia ambiental na Amazônia, o garimpo ilegal de ouro está na mira de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caso ele se eleja presidente da República pela terceira vez.

Em comício no Espaço Via Torres, na noite de quarta-feira (31), o presidenciável, ao lado do candidato ao Governo do Estado, Eduardo Braga (MDB) e do senador Omar Aziz (PSD), afirmou que, se vencer as eleições, o combate a garimpagem ilegal de ouro será uma de suas pautas prioritárias a partir de janeiro de 2023.

Segundo o MAP Biomas, existem mais de 2.557 garimpos ilegais na Amazônia sul-americana envolvendo Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

Danos ambientais

Especialistas destacam que a garimpagem criminosa de ouro agrava o processo de degradação da Amazônia, sobretudo no arco constituído por Amazonas, Pará e Rondônia.

A manipulação de mangueiras que usam água pressurizada para desmontar barrancos naturais à procura de ouro produze gigantescas crateras e destrói a vegetação. Os danos aumentam com o uso de retroescavadeiras hidráulicas, dizem os especialistas, para os quais o desastre se completa com os efeitos do mercúrio usado como purificador do ouro, contaminando água, ar, animais e seres humanos.

Rios assoreados

De acordo com o MAP Biomas, 93,7% dos garimpos existentes no Brasil encontram-se na Amazônia.

Eles estão localizados dentro de unidades de conservação (40,7%) e em terras indígenas (9,3%).

Os efeitos dessas atividades altamente danosas ao meio ambiente são o assoreamento dos rios da região, alertam os especialistas.

Com o cofre cheio

Segundo números do sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a candidata do PDT ao Governo do Amazonas, Carol Braz, está com o cofre cheio para encarar os desafios do primeiro turno das eleições no Estado.

Ela é a mais rica entre os concorrentes ao Palácio da Compensa, tendo recebido R$ 3.557.761,23 da direção nacional do PDT para investir em sua campanha.

Outros aquinhoados

O MDB nacional disponibilizou R$ 3.028.700,00 para a campanha de Eduardo Braga no Amazonas, enquanto o governador Wilson Lima, que tenta a reeleição, recebeu R$ 2.846.208,00 do União Brasil.

O ex-governador Amazonino Mendes foi contemplado pelo Cidadania com R$ 2.061.900,00. Já Ricardo Nicolau recebeu 1.550.000,00 do Solidariedade.

Israel Tuyuka foi aquinhoado pelo PSOL com R$ 213.285,92 para sua campanha no Amazonas. Henrique Oliveira (Podemos) e Nair Blair (Agir) ainda não enviaram suas prestações de contas à Justiça Eleitoral.

Wilson em Rio Preto

O compromisso com a total revitalização da Rodovia AM-010 foi reiterado pelo governador Wilson Lima (União) durante comício em Rio Preto da Eva na noite de quarta-feira passada.

Candidato a reeleição, ele reafirmou a importância estratégica da rodovia para o desenvolvimento econômico do Estado. Além do comício, Lima fez carreata e caminhada pelas ruas do município.

Em seu discurso, o governador ressaltou ações da sua gestão em Rio Preto como o restaurante popular Prato Cheio, investimentos de R$ 24,6 milhões na saúde e mais de R$ 1 milhão para impulsionar o setor primário e a recuperação de duas escolas.

Combate ao crime

Participante de debate na TV Norte, o coronel Alfredo Menezes (PL) defendeu ontem a implantação de mais quatro bases para ampliar a segurança nas áreas de fronteiras do Amazonas.

“Reconheço que é preciso investir em tecnologia e inteligência, bem como na integração entre os poderes municipais, estadual e federal para combater os piratas dos rios”, disse o candidato ao Senado, também a favor de investimentos na qualificação profissional dos policiais e na valorização dos servidores da segurança pública.

Piso aos agentes

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, na quarta-feira (31/8), projeto de lei da Prefeitura de Manaus que concede o piso salarial de R$ 2.424 aos Agentes Comunitários de Saúde II e de Combate às Endemias, com jornada de 40 horas semanais.

O PL tramitou em regime de urgência nas comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO) e de Saúde da CMM.

Médicos nomeados

Na última quarta-feira, o prefeito David Almeida assinou a nomeação de mais 40 médicos aprovados no concurso público da Semsa, seguindo os termos do Edital 001/2021.

Além das novas nomeações do certame, David também assinou promoções e progressões de servidores efetivos da Semsa.

Governo inclui

A um mês das eleições, o Governo Federal quer incluir mais 803,8 mil famílias no Auxílio Brasil, o que fará subir o número de domicílios beneficiados para mais de 21 milhões em setembro.

Ampliar o alcance do programa social é uma das apostas do chefe do Executivo para melhorar seu desempenho eleitoral em um contexto de inflação elevada e aumento da pobreza e da fome.

Nada de golpe

Em comício realizado em Curitiba, o presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou que não falará mais em golpe de estado no país.

Ele pediu que apoiadores abaixassem uma faixa pró-golpe militar com os dizeres: “Presidente, acione as FFAA. Nova constituição anticomunista”.

Candidato a reeleição, o presidente resolveu seguir estratégia de sua equipe de campanha, que desaconselhou novos confrontos com o Poder Judiciário e ataques às urnas eletrônicas.

Nicolau promete

Em seu programa eleitoral de rádio e TV, o candidato a governador do Amazonas Ricardo Nicolau (Solidariedade/PSB) propôs a construção de quatro novos hospitais gerais e de uma maternidade de alta complexidade com 300 leitos em Manaus.

Dizendo-se preocupado com a situação do sistema estadual de saúde, ele defende a reestruturação total da rede de saúde e a implantação de novas ferramentas tecnológicas para modernizar os serviços prestados à população.

Celulares proibidos

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem regras sobre a proibição da entrada nas cabines de votação com celular.

O eleitor que se recusar a deixar o equipamento com o mesário não poderá votar. Além disso, a polícia será chamada a intervir.

Bolsonaro multado

O TSE multou o presidente Bolsonaro em R$ 5 mil por ter publicado no Twitter “fake news” associando Lula à facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Corte ordenou a exclusão do conteúdo das redes sociais.

