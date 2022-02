Mobilização para matrículas no EJA acontece em Manaus

Manaus (AM) – Para potencializar a inclusão de jovens e adultos na educação municipal, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, nessa segunda-feira (21), a conclusão da ação “Nunca é tarde para recomeçar”, que consistiu em mobilizar, divulgar as ações da Educação Jovens e Adultos (EJA), bem como motivar a matrícula de novos alunos na comunidade escolar da zona Norte.

O encerramento ocorreu na escola municipal Professora Marly Barbosa Garganta, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte. O evento iniciou com a demonstração dos resultados da ação aos professores e gestores e finalizou com a distribuição de panfletos na frente da escola, onde os professores fizeram o convite para os comunitários realizarem suas matrículas.

A ação também foi realizada em outras unidades que recebem a EJA, como as escolas municipais Rubens Sverner, bairro Novo Israel; Ana Sena Rodrigues, bairro Colônia Terra Nova; Jornalista Sabá Raposo, bairro Monte das Oliveiras, e Presidente João Goulart, bairro Santa Etelvina.

A EJA é uma das prioridades da gestão do prefeito David Almeida, como destacou o chefe da DDZ Norte, professor Daniel Laborda.

“Aqui na DDZ Norte, seguindo as orientações do prefeito, nós estamos fazendo essas ações que nos motiva a trazer mais pessoas para a educação, que, por algum motivo do passado, deixaram de estudar. Então, damos oportunidade para que essas pessoas consigam seguir com seus estudos”, enfatizou.