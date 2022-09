Liga dos Campeões retorna nesta terça-feira (6) com craques brasileiros em campo

Atual campeão e maior campeão da história do torneio, o Real Madrid entra em campo às 15h (horário de Manaus), diante do Celtic-ESC

A Liga dos Campeões, maior competição mundial entre clubes, começa nesta terça-feira (6). Serão oito partidas hoje e mais oito na quarta-feira (7), valendo pela primeira rodada da fase de grupos. Atual campeão e maior campeão da história do torneio, o Real Madrid entra em campo às 15h (horário de Manaus), diante do Celtic-ESC, atuando fora da casa.

O clube merengue aparece como o grande favorito dentro do grupo F, que ainda conta com RB Leipzig, da Alemanha, e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Vinícius Júnior se destacou na conquista do 13º título do Real Madrid na Liga dos Campeões pela parceria de sucesso com Benzema. O atacante da seleção brasileira mostrou muita desenvoltura e otimismo com o esquadrão espanhol.

“Começo a Liga dos Campeões desta temporada com muita alegria e com vontade de ganhar mais uma. Temos bons sentimentos e muita confiança. O mestre (Carlo Ancelotti) diz que temos que defender bem o nosso título”, disse o camisa 20.

Neymar ‘on fire’

Em ótimo início de temporada, Neymar, Mbappé e companhia entram em campo no mesmo horário. Na França, o Paris Saint-Germain recebe a Juventus-ITA querendo iniciar uma campanha história e conquista o primeiro título da Champions.

Segundo Christophe Galtier, técnico do PSG, o time terá um grande desafio. “Estamos fazendo um bom início de temporada, estamos a marcando gols, estamos bastante consistentes no jogo, o estado de espírito dos jogadores é muito bom, há uma vontade muito grande de estarmos ligados dentro de campo. A Liga dos Campeões é outro nível. Assisti neste sábado Fiorentina e Juventus. Será um jogo diferente do que vivemos”, definiu.

Além das duas partidas envolvendo Real Madrid e PSG, outros favoritos também entram em campo: mais cedo, às 12h45, o Chelsea visita o Dínamo Zagreb, na Croácia, e o Borussia recebe o Copenhage-DIN, na Alemanha.

Às 15h, o Benfica recebe o Maccabi Haifa-ISR, em Portugal, o Sevilla-ESP recebe o estrelado Manchester City-ING, na Espanha, e Milan-ITA e Shakhtar Donetsk-UCR visitam RB Salzburg e RB Leipzig, na Áustria e Alemanha, respectivamente.

