“Achei que era assexual, não curtia muito transar”, revela Bruna Marquezine

Ver Bruna Marquezine crescer diante das telinhas fez com que o público criasse uma imagem “imaculada” da atriz, na qual assistir ela falando sobre assuntos que são considerados tabus, como sexo, acabam gerando um grande burburinho na web, e com a participação dela no ‘Quem Pode, Pod’, não foi diferente.

Em conversa descontraída com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a estrela do próximo filme da DC, ‘Besouro Azul’, abriu o jogo sobre a vida sexual e revelou que por anos acreditou ser assexual, por não acreditar na necessidade do sexo em uma relação.

Sem falar quando viveu esse momento, Bruna conta que uma declaração de Manu Gavassi a fez pensar sobre isso.

“Era uma época que nem energia para transar eu tinha, uma fase em que me achava assexuada. Lembro que Manu Gavassi falou uma frase e eu agarrei: ‘Sexo é superestimado, não é isso tudo’. E eu peguei para mim. Eu entrei nessa onda que eu nem curtia muito transar. Daí eu percebi um pouco depois que não era verdade”, contou.

A artista conta que chegou a sofrer pressão das amigas por seu status e sua aparência, e percebeu também que o interesse masculino era mais em sua imagem.

“Às vezes você olha para o cara e percebe que ele está muito afim só da imagem e perde o tesão total. Não tem mais interesse algum naquele relacionamento. Ele está querendo se relacionar com a imagem e eu não sou ela”.

Bruna afirmou só conseguiu ficar confortável quando passou a se sentir inteira.

“Eu tava num momento que eu estava olhando muito pra mim, me reconectando comigo mesma, reorganizando tudo. Então você não tem muita energia pra dar mesmo. Acho que foi um processo de me preencher novamente, de me sentir inteira, me sentir atraente de novo, interessante, suficiente e sozinha”.

A artista ainda revelou quando voltou a se interessar por sexo, com um ‘crush’ em um rapaz que já conhecia há algum tempo.

“Depois de muita terapia, de reorganizar a vida toda, a cabeça, corpo e alma, eu fiquei com um cara que sempre fui a fim e a gente ficou por um tempo. E era muito bom, a coisa fluía muito bem, eu estava me sentindo segura”

O podcast rendeu ainda aos fãs o esclarecimento de um suposto romance vivido por Bruna, o com seu colega de elenco, Xolo Maridueña.

“Ele, sem dúvidas, é um dos meu melhores amigos hoje”, disse descartando o namoro.

*Com informações do iBahia

Leia mais:

Bruna Marquezine diz que tem ‘Carinho gigantesco’ por Anitta

Leo Dias garante que Bruna Marquezine traiu Neymar com Arthur Aguiar

Maíra ameaça Bruna Marquezine após curtida em comentário sobre Arthur