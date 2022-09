Amom Mandel realiza grande comício na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – O candidato a deputado federal Amom Mandel (Cidadania) realiza o primeiro grande comício de sua campanha na noite desta sexta-feira (16). A ação acontecerá no bairro Zumbi dos Palmares, na rua Santa Rita, nº 389, e deve iniciar a partir das 20h.

O evento também será transmitido pelo Facebook e Instagram do candidato. Na ocasião, Amom irá destacar as ações realizadas durante os últimos dois anos em Manaus e as propostas pro Amazonas.

“Essa é uma oportunidade de estarmos em contato com a população, em um dos maiores bairros de Manaus. Vamos levar nosso movimento de mudança política pra todo o Amazonas”, disse Amom.

Na reta final de campanha, Amom tem percorrido os bairros da cidade de Manaus para apresentar propostas de campanha, ouvir as necessidade da população e conhecer os desafios de cada região. Após receber apenas 1 segundo de horário eleitoral na televisão, o parlamentar também irá visitar alguns municípios do Amazonas, como Parintins e Manacapuru.

Amom tem como prioridade investir em políticas públicas para a juventude, para mulheres e Segurança Pública, além de incentivar o desenvolvimento econômico sustentável dos municípios de acordo com as matrizes econômicas de cada localidade.

