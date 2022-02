Basquete masculino do Brasil enfrenta Uruguai e Colômbia nas eliminatórias da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira masculina iniciou sua preparação visando os jogos diante de Uruguai e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2023, em Franca.

Com trabalho em dois períodos todos os dias, o Brasil vai em busca de mais duas vitórias para pavimentar a classificação para a segunda fase do torneio que garante 32 seleções no Mundial que será jogado na Indonésia, Japão e Filipinas.

Com o grupo completo, o técnico Gustavo De Conti avalia os dois jogos no Pedrocão como fundamentais e significativos, por serem os primeiros no país no ciclo até Paris 2024.

“É a nossa estreia em casa nas Eliminatórias, dois jogos difíceis contra Uruguai e Colômbia, onde precisamos ter o máximo de atenção. Vamos em busca das duas vitórias, sabendo da qualidade dos dois rivais”, contou De Conti.

Da convocação inicial, o Brasil teve três mudanças no grupo. Cristiano Felício, com uma torção no tornozelo, Marcelinho Huertas, gripado, e Timothy Soares, com COVID-19, foram cortados. Em seus lugares entraram Elinho, Alexey e Gabriel Jaú.

Os jogos no Pedrocão acontecem na sexta-feira (25), 19h10, contra o Uruguai; e na segunda, 28, às 20h, diante da Colômbia.

CONVOCADOS

ARMADORES

Alexey – Minas Tênis Clube

Yago – Flamengo

Elinho – São Paulo

ALA-ARMADORES

Georginho – SESI Franca

Gui Deodato – Minas Tênis Clube

ALAS

Léo Meindl – Fuenlabrada-ESP

Vitor Benite – San Pablo Burgos-ESP

ALAS-PIVÔS

Rafael Mineiro – Flamengo

Lucas Dias – SESI Franca

Bruno Caboclo – São Paulo

Gabriel Jaú – Bauru Basket

PIVÔS

Hettsheimeir – Bauru Basket

Lucas Mariano – SESI Franca

Augusto Lima – Murcia-ESP

*CBB

Foto: Divulgação CBB

Leia mais:

Seleção Brasileira de basquete é convocada para Copa do Mundo

Flamengo é bicampeão mundial de basquete

Brasil é superado pela Austrália na estreia do Pré-Mundial