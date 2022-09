Ator de Stranger Things desabafa sobre sofrer racismo dos fãs da série: “Não sou amado”

O ator Caleb McLaughlin, de “Stranger Things“, fez um forte desabafo sobre o racismo que sofreu por parte dos fãs da série da Netflix. No último domingo (25), durante a Heroes Comic Con em Bruxelas, na Bélgica, o ator refletiu sobre como o preconceito impactou a sua popularidade na produção e o afetou quando era mais novo.

“Na minha primeira Comic-Con, algumas pessoas não ficavam na minha fila porque eu era negro. Algumas pessoas me disseram: ‘Ah, eu não queria estar na sua fileira porque você era mau com Eleven’. Mesmo agora, algumas pessoas não me seguem ou não me apoiam porque eu sou negro. Às vezes no exterior você sente o racismo, você sente a intolerância. Às vezes é difícil falar sobre para as pessoas entenderem, mas quando eu era mais jovem, definitivamente me afetou muito”, disse o astro, que interpreta Lucas Sinclair no sucesso do streaming.

Caleb, hoje com 20 anos, pontuou como era tratado de maneira diferente dos seus colegas brancos desde a 1ª temporada da série. Na época da estreia, em 2016, ele tinha apenas 14 anos. O ator admitiu que aquela era uma “conversa profunda”, mas continuou o desabafo na palestra: “Por que eu sou o menos favorito? Por que [eu tenho a] menor quantidade de seguidores? Estou no mesmo programa que todo mundo da 1ª temporada”.

O artista comentou que, na adolescência, chegou a questionar os pais sobre o motivo de ser o “menos favorito” entre os fãs.

“Meus pais tiveram que explicar, tipo: ‘É uma triste verdade, mas é porque você é a criança negra na série’. Como eu nasci com essa pele de chocolate linda, eu não sou amado”, observou McLaughlin. “Mas é por isso que, com a minha plataforma, eu quero espalhar positividade e amor porque eu não retribuo ódio às pessoas que me dão ódio”, finalizou o artista.

Até os dias atuais, Caleb é o menos seguido entre os astros que interpretam os personagens principais de “Stranger Things”. O ator tem 15,4 milhões de seguidores no Instagram. Enquanto Gaten Matarazzo tem 18,7 milhões; Sadie Sink conta com 24,9 milhões; Finn Wolfhard se aproxima com 26,3 milhões; Noah Schnapp possui 27,6 milhões e, por fim, Millie Bobby Brown desponta com 58,5 milhões de fãs na plataforma.

Após a estreia bombástica da quarta temporada do sucesso da Netflix, Caleb McLaughlin retornará como Lucas para a quinta e última temporada da produção.

