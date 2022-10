Passageiro atira em janela de ônibus após motorista não parar no ponto

Disparo foi feito de dentro do veículo. Segundo pessoas que estavam no ônibus, passageiros ficaram assustados com a situação inesperada

Um passageiro atirou contra a janela de um ônibus do transporte coletivo em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo outro usuário que estava no mesmo veículo, a situação foi provocada porque o motorista não teria parado no ponto em que o atirador queria descer.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (29/9), em um ônibus da linha 501, que vai do Setor Garavelo até o Goiânia Park Sul, ambos bairros de Aparecida de Goiânia. No momento do incidente, o veículo estava próximo ao Setor Buriti Sereno.

Por sorte, ninguém se feriu. Mas o susto foi muito grande.

Pânico

De acordo com o passageiro que estava no mesmo veículo, a situação no ônibus foi de pânico e desespero. O homem, que preferiu não se identificar, afirmou que o transporte estava cheio.

“Todos os assentos estavam ocupados e ainda tinha algumas pessoas em pé. Todos ficaram assustados”, disse ele ao portal G1.

Após o disparo, o motorista do ônibus parou o veículo e o homem desceu.

Por meio de nota, a RedeMob Consórcio e a Rápido Araguaia, responsáveis pelo ônibus do transporte coletivo, informaram que o caso foi registrado pela Polícia Militar e que as informações são sigilosas.

*Com informações do Metrópoles

