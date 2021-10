Para os espetáculos é necessário agendamento pelo Portal da Cultura | Foto: Divulgação

AMAZONAS (AM)- A 15ª edição do Festival de Teatro da Amazônia começa nesta sexta-feira (8), com abertura oficial às 20h, no palco do Teatro Amazonas.

Neste ano, o evento conta com 20 espetáculos, entre apresentações presenciais em Manaus e Iranduba e atividades formativas on-line até 16 de outubro, com acesso gratuito.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o Festival de Teatro da Amazônia faz parte do programa + Cultura, um pacote de ações voltadas à cultura e à economia criativa.

A coordenadora-geral de produção e vice-presidente da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), Ana Oliveira, destaca que, além do formato híbrido, a programação extensa é inédita na história do evento.

" Nossa proposta é aproximar artistas e produtores culturais da Amazônia e, nesta edição, convidamos seis produções, uma de cada Estado da região Norte, para compor o nosso roteiro. Outra novidade fica por conta do Jandira Theatre Move, teatro contêiner itinerante em que vamos levar os espetáculos para a região metropolitana e para as zonas norte e leste de Manaus, para chegar em outros públicos " Ana Oliveira, vice-presidente da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam)

Ana Oliveira adianta que as mostras presenciais encerram em 12 de outubro enquanto os debates seguem até o dia 16, com nomes importantes do cenário nacional, como Ana Carla Fonseca, referência da Economia Criativa; Rômulo Avelar, da área de Gestão e Produção Criativa; Galiana Brasil, do Itaú Cultural; e Renato Dolabella, do Direito Cultural Brasileiro, com mediação de Taciano Soares, ator e diretor do Ateliê 23.

“É a primeira vez que eles se encontram em um encontro de quatro dias no Brasil”, comenta a coordenadora do evento.

Estreia

Nesta sexta-feira (8), às 10h, o Jandira Theater Move apresenta, em Iranduba, o espetáculo “Mocinha”, do Coletivo Experimental de Teatralidades (Ceta), que aborda sobre retaliações e violências sofridas pelas mulheres em uma sociedade machista e misógina.

Às 20h, a primeira apresentação no Teatro Amazonas é “Fina”, de Um Teatro Produções. O enredo, com duração de 40 minutos e classificação livre, traz uma menina especial que gosta de conversar com bonecas e tem medo que ninguém apareça na sua festa de aniversário.

No Youtube da Fetam, vão ser pick "Para Meninos e Gaivotas, um Voo Rasante", da Cia. Sylvia Que Te Ama Tanto, às 10h; e "Imemorial", solo de Larissa Latif, do Pará, às 13h.

Programação

No sábado (9), no Youtube , tem “Caio do Céu”, da Companhia de Solos e Bem Acompanhados, do Rio Grande do Sul, às 10h; e “Rosas Negras”, solo da atriz Fabíola Nansurê, da Bahia, às 13h.

No Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, Centro, às 17h, no congresso público “Se Eu Fosse um Rato”, com o ator Ítalo Rui.

No Teatro Amazonas, às 20h, vai ser à vez de “E o Céu Beijou a Boca de Saturno”, da Descartável Cia & Produtora Cultural.

No domingo (10), o Youtube traz “Lua de Mel”, de Lamira Artes Cênicas, do Tocantins, às 10h; e “A Borracheira”, da Associação Cultural O Imaginário, de Rondônia, às 13h.

Às 16h, a atriz Carol Santa Ana, em parceria com o Ateliê 23, apresenta, no Teatro da Instalação, o solo “A Mulher que Desaprendeu a Dançar”; e, às 19h, a Companhia de Artes Cênicas entra em cena com “Circo de La Mamá”.

Na segunda-feira (11), pelo Youtube, tem “Palhaço Microbinho em Família”, de Rogério Barcellos, do Acre, às 10h; e “À Luz do Luar - Um Fragmento”, da Cia Pão Doce de Teatro, do Rio Grande do Norte, às 13h.

No Largo de São Sebastião, às 17h, um Nupramta apresenta “A Bolha”; e às 20h, tem “Jogo do Bicho”, do Grupo Garagem, no Buia Teatro (Rua Libânia, 300, Centro).

Já na terça-feira (12), o Youtube da Fetam traz "Cadê todo mundo?", Da Criart Teatral, de Roraima, às 10h; e "Desterrados - Um Eco de Resistência", da Casa Circo, do Amapá, às 13h.

No Buia Teatro, às 17h, o Processo Natimorto exibe “Abaporutação”; e, às 20h, tem “Menina Miúda”, de Menina Miúda Produções, no Teatro Amazonas.

Para os espetáculos no Teatro da Instalação e Teatro Amazonas é necessário agendamento pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) e comprovante de vacinação na entrada dos equipamentos culturais, além do uso obrigatório de máscara.

