MEC recua e anuncia desbloqueio de verba para universidades

O Ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou hoje em um vídeo publicado em seu Instagram que recuou da decisão de bloquear a verba de R$ 2,4 bilhões para universidades e institutos federais. A decisão acontece um dia após forte pressão de reitores e estudantes, a exemplo de manifestação feita nas ruas de Salvador.

No vídeo, Godoy não explicita se os valores liberados serão totais ou parciais, mas afirma: “O limite de empenho será liberado para universidades federais, institutos federais e Capes”. Ontem, a Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior) afirmou que instituições que não teriam dinheiro para pagar contas básicas caso o MEC insistisse no bloqueio.

O recente bloqueio nas verbas da educação aconteceu dois dias antes do primeiro turno das eleições. O corte foi assinado pelo Ministério da Economia e pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Em junho, no entanto, o governo Bolsonaro já havia feito um bloqueio de R$ 3,2 bilhões —cerca de 14,5% do orçamento total.

Uma semana depois, após pressão dos reitores e parlamentares, a União desbloqueou metade desse valor. Nas universidades federais, os cortes do meio do ano e o de agora chegaram a uma perda de R$ 763 milhões com relação ao que havia sido aprovado no orçamento deste ano.

*Com informações do Uol

