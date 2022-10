Em Belo Horizonte, Bolsonaro diz que respeita todas as religiões

Belo Horizonte (MG) – Com a corrida presidencial e as pesquisas apontando vantagem para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, intensificou as visitas a Minas Gerais. O objetivo é unir esforços com empresários, políticos e lideranças evangélicas para virar votos a seu favor.

Nesta quarta-feira (12), ele participou da inauguração da Igreja Mundial do Poder de Deus, em Belo Horizonte, ao lado do pastor Valdemiro Santiago. Um encontro que reuniu pastores e fiéis de várias localidades do país, e os gritos de fé se sobressaíram aos gritos de “mito” .

“Deus me salvou em Juiz de Fora, quando quiseram me matar”, disse o presidente, que também aproveitou pra reforçar sua oposição à ideologia de gênero e à liberação das drogas, planos que, segundo ele, concretizarão no governo do PT. Mas amenizou o discurso ao falar da liberdade de crença. “Aqui nós somos 90% de cristãos, mas respeitamos todas as religiões, bem como aqueles que não têm religião alguma”, apontou.

O governador Romeu Zema (Novo), por sua vez, disse que o país precisa de “um homem de Deus” na Presidência da República, e que o Brasil não pode reviver o desastre ocorrido em 2015 e 2016, na gestão petista. Após o evento, Bolsonaro seguiria para o Santuário de Aparecida do Norte, em São Paulo.

Outra visita do presidente à capital mineira está prevista para a próxima sexta-feira (14/10), quando a Associação Mineira dos Municípios (AMM) pretende entregar pauta com demandas dos municípios. Cerca de 600 prefeitos mineiros, além de deputados e vereadores, são aguardados.

A ofensiva ocorre logo após Lula iniciar sua campanha de segundo turno no estado no último domingo (9), também em Belo Horizonte, e surpreender a oposição ao ser acompanhado por uma multidão de apoiadores. Para alcançar a maioria de eleitores em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro precisa superar os votos conquistados por seu oponente no primeiro turno, ocasião em que recebeu 5,2 milhões (43,6%) contra 5,8 milhões (48,29%) do ex-presidente Lula.

Para isso, conta com o apoio de indecisos e de uma parcela de apoiadores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), que já declararam apoio ao governo petista e juntos alcançaram 810.982 votos no estado.

*Com informações do Metrópoles

