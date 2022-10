Manaquiri decreta estado de emergência por conta da seca

De acordo com nota divulgada pela gestão municipal, um levantamento de área dos locais afetados vem ocorrendo nas comunidades ribeirinhas

Manaus (AM) – A forte seca no município de Manaquiri (distante 165 quilômetros de Manaus) fez a prefeitura da cidade decretar estado de emergência na segunda-feira (17).

De acordo com nota divulgada pela gestão municipal, um levantamento de área dos locais afetados vem ocorrendo nas comunidades ribeirinhas para “a elaboração do plano de ação do estado de emergência”.

Outro fator que levou ao decreto foram as “dificuldades extremas enfrentadas pelos produtores no período de estiagem, que tem provocado o desabastecimento de insumos em alguns locais”, afirma a prefeitura de Manaquiri.

Mais cidades

E não é só em Manaquiri que a seca castiga os ribeirinhos. De acordo com um recente relatório da Defesa Civil do Estado, divulgado na última quinta-feira (13), mais 33 municípios estão em situação de alerta. Uarini e Benjamin Constant também já decretaram Estado de Emergência.

