Seca ameaça navegação e põe 34 municípios em estado de alerta

Segundo relatório da Defesa Civil do Estado, a forte estiagem dos rios deste ano já prejudica a navegação em diversas regiões e eleva o preço das passagens do transporte via embarcações. Os municípios de Uarini e Benjamin Constant, no Solimões, decretaram situação de emergência.

Conforme o relatório, já existe a ameaça de desabastecimento de alimentos, água potável e remédio.

A FVS (Fundação de Vigilância em Saúde) defende a urgente elaboração de um plano de contingência para combater a propagação de doenças como diarreias agudas, hepatites A e E, febre tifóide e cólera.

Passagens sobem

De acordo com informações, com a seca do Rio Solimões, os custos do transporte de barco subiram à estratosfera.

Em Benjamin Constant, o preço da passagem para quem quer se deslocar ao município, que era de R$ R$ 35, subiu para R$ 70.

Água sumiu

Em um estado detentor dos maiores mananciais de água doce do mundo, o Amazonas apresenta cenários tétricos com relação a escassez do precioso líquido em cidades interioranas.

Em Tefé, no Médio Solimões, o problema paralisou aulas e provocou o desabastecimento de alimentos nos bairros Abial, Colônia Ventura, Beira Rio, Santa Rosa e Centro.

Wilson acelera

Na reta final do segundo turno da campanha eleitoral deste ano, o governador Wilson Lima (União Brasil) visitou sete municípios do interior do Estado no último final de semana.

Ele levou propostas a Silves, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Urucará, Urucurituba, Coari e Barcelos, sendo este reduto do seu opositor, Eduardo Braga (MDB).

Em Coari, Wilson conquistou o apoio da família Pinheiro, que caminhou com Braga no primeiro turno.

Xadrez empolga

Durante o evento Manaus Chess Open, que acontece durante toda esta semana no Novotel, localizado no Distrito Industrial, os competidores destacaram a importância da implantação do xadrez no Amazonas.

O evento reúne enxadristas de, pelo menos, oito países e 17 estados diferentes, que juntos competem pelos prêmios que somam R$ 26 mil.

Os relatos reforçam a importância da criação de políticas educacionais que levem a modalidade para mais escolas, apresentando o esporte para todas as crianças e adolescentes, que podem ser grandes jogadores e mudarem suas realidades de vida.

Copa Zico

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semed, abriu ontem a 5ª etapa da Copa Zico, envolvendo as unidades de ensino da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Oeste.

Os jogos vão acontecer até a sexta-feira (21), no estádio Ismael Benigno, a “Colina”, Zona Oeste, e no estádio Carlos Zamith, na Zona Leste.

A Copa Zico reúne equipes nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, beneficiando alunos das modalidades de ensino do 2º ao 9º do ensino fundamental das escolas da divisão distrital.

Semsa apela

A Semsa apela para que as famílias manauenses não relaxem e continuem a procurar a imunização contra a Covid-19.

Nesta semana, a vacinação é disponibilizada em 84 unidades de saúde distribuídas em todas as zonas da cidade, operando em horários estratégicos, que se estendem, em algumas unidades, até as 20h.

As salas de vacina atendem todos os públicos a partir de 12 anos de idade. Já a vacinação infantil está concentrada em 43 unidades para crianças de 5 a 11 anos, e em dez unidades para os pequenos de 3 e 4 anos de idade.

Feriado antecipado

Segundo o Governo do Estado, o feriado alusivo ao Dia do Funcionário Público (28 de outubro) será antecipado para o dia 25 abrangendo as repartições públicas estaduais, autarquias e fundações.

Dessa forma, os servidores poderão comemorar sua data maior desfrutando de um feriado prolongado de quatro dias, visto que em 24 de outubro se comemora o aniversário da cidade de Manaus.

Encrenca

Soou estranho o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) rescindir contratos de manutenção da BR-319 26 dias antes da queda de uma ponte na rodovia e, no entanto, assegurar ao MPF (Ministério Público Federal) a realização dos serviços na área.

Os contratos somavam R$ 95 milhões e foram rescindidos em 2 de setembro, mas isso não foi comunicado ao MPF.

No dia 21 de setembro, uma nova empresa foi contratada para executar os serviços, conforme publicação no Diário Oficial da União. No dia 28 desse mês uma ponte desmoronou no km 23, matando quatro pessoas e deixando 14 feridas e uma desaparecida.

De mãos dadas

Na contramão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), declarou apoio político ao presidente Jair Bolsonaro.

A manifestação ocorreu durante evento, ontem, no Palácio da Alvorada.

Na fase mais forte da Covid-19, Arthur e Bolsonaro travaram verdadeira guerra verbal, com ataques virulentos que repercutiram na mídia nacional.

Lambanças

A Folha de São Paulo desmascarou algumas lambanças de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro no debate presidencial de domingo, promovido pela TV Band e várias emissoras.

“Só de Auxílio Emergencial, em 2020, nós gastamos 15 anos de Bolsa Família”, disse Bolsonaro.

Mas, conforme a Folha, o Governo Federal gastou R$ 293,3 bilhões com benefícios do Auxílio Emergencial em 2020, valor divulgado pelo Portal da Transparência.

Exagero

Para o jornal paulista, Bolsonaro exagerou na dose contra Lula. De 2013 a 2020 foram gastos, em média, R$ 28,9 bilhões por ano com o Bolsa Família.

“Isso significa que, desconsiderando a correção monetária, o valor gasto para pagar o Auxílio Emergencial em 2020 equivale a cerca de dez anos de pagamentos do Bolsa Família — e não 15 anos”, diz o jornal.

Para que os pagamentos do Auxílio Emergencial fossem equivalentes aos 15 anos de pagamentos Bolsa Família citados por Bolsonaro, o governo precisaria ter repassado 47,8% a mais – totalizando R$ 433,5 bilhões – aos beneficiários

Petista aloprado

Segundo a Folha, Lula aloprou ao declarar: “Quando eu governei, de 2003 a 2010 […] nós geramos 22 milhões de empregos”.

Na verdade, entre 2003 e 2010, período em que Lula governou o Brasil, foram criados 15,3 milhões de empregos formais no país. Os números são do Ministério da Economia.

Quem desmatou mais ?

A Amazônia apareceu no debate presidencial de domingo passado apenas quando Lula e Bolsonaro duelaram para ver quem desmatou mais a região.

Segundo o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Lula desmatou, entre 2003 e 2010, 125.494 km².

Já Bolsonaro, entre 2019 e 2021, devastou 34.018 km² da Amazônia Legal. Os dados de 2022 ainda não foram divulgados.

