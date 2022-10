Maratona Internacional de Manaus reúne mais de 5 mil corredores na capital

Manaus (AM) – O segundo e principal dia da Maratona Internacional de Manaus reuniu mais de cinco mil participantes no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, na manhã deste domingo, 23/10, véspera do aniversário de 353 anos da capital amazonense.

A largada foi dada por volta das 4h, onde foram realizados três percursos: a prova principal e mais desafiadora, de 42 quilômetros; a meia-maratona, de 21 quilômetros; e a prova de 10 quilômetros. O prefeito David Almeida, participou da maratona e destacou o empenho com a pauta na área de esportes.

O diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte (FME), Aurilex Moreira, destacou o trabalho desenvolvido para a realização da maratona

“Uma organização sensacional, com a participação dos atletas, todos corresponderam às expectativas. A prefeitura, com toda a sua estrutura e expertise na parte do esporte também, junto com as empresas, fez esse trabalho maravilhoso. Um evento desse porte, definitivamente, entra no radar e no circuito das grandes maratonas do Brasil. Manaus é uma cidade que tem estrutura a oferecer. Não teremos a maratona mais rápida do mundo, a mais tranquila para correr, mas é a mais desafiante”, pontuou Moreira.

Aurilex Moreira