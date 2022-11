Adolescente de 14 anos morre ao ser atropelada por carro em alta velocidade na avenida das Flores

Manaus (AM) – Na véspera do feriado de Dia dos Finados, a adolescente Lorena Yasmin, de 14 anos, morreu ao ser atropelada por um veículo que estava em alta velocidade. A tragédia aconteceu na noite desta terça-feira (1°), na avenida das Flores, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com as informações de amigos da adolescente, eles estavam reunidos em um grupo e tentavam atravessar a rua, quando um cachorro saiu de um terreno das proximidades e os assustou ao avançar. Foi nesse momento que o grupo decidiu atravessar para o outro lado da via com a intenção de fugir do animal, mas Lorena Yasmin acabou sendo atingida pelo carro. Ela morreu na hora e um outro adolescente também ficou ferido.

O motorista do veículo modelo Saveiro, de cor vermelha, placa NOX9946, informou que ainda tentou desviar do grupo de adolescentes, mas não foi possível por ter acontecido muito rápido ele estar dirigindo a uma velocidade de 100 km/h. Os familiares da adolescente chegaram ao local para fazer o reconhecimento do corpo e ficaram desolados ao saber da tragédia. O outro adolescente foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima fatal, mas somente constatou o óbito. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

