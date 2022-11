Veja a programação da 4ª Feira do Polo Digital de Manaus

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulga, nesta quinta-feira, 3, a programação completa do palco durante a 4ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus.

O evento inicia neste dia 3, às 14h, e vai até o próximo sábado, 5, no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona Centro-Sul da capital. As inscrições para participar da programação devem ser feitas de forma on-line, por meio do site https://www.feiradopolodigitaldemanaus.com.br

O evento é promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese) e conta com o apoio institucional da Prefeitura de Manaus.

“Estamos reunindo mais de dez palestras, painéis, com profissionais de referência no mercado da inovação e empreendedorismo. Vou fazer parte dessa programação, falando sobre os avanços da nossa cidade em relação à tecnologia 5G”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Confira a programação completa:

3/11

14h – Solenidade de abertura

15h – Palestra: O Marco Regulatório das Startups – Com Marcos Pinto (MCTI).

16h30 – Painel: O caso da Foodtech Amazonense que atraiu tubarões do Shark Tank Brasil para a Amazônia! (Smart Food) – Com Priscila Almeida, Beto Pinto e Expedito Belmont.

17h – Painel 5G: um novo paradigma que acelerará mudanças na sociedade pós-pandemia – Com Vitor Cesar Picanço Lopes (Suframa), Radyr de Oliveira Júnior (Semtepi), Ricardo Itonaga (Anatel), Eduardo Lopes (Rede Amazônica), Walfran Falcão (Novos Negócios) e Fernando Gomes de Oliveira Dias Neias (Mediador).

19h – Palestra: O Impacto do Metaverso na vida e nos negócios – Com Gabriela Carvalho (Hattori Tech).

4/11

15h – Painel: Empreendedorismo & Inovação – Com Daniel Arcoverde (Netshow.me), Paulo Tenório (Trakto), Julio Madalhas (E3 Negócios) e Murilo Monteiro (mediador).

17h – Palestra: Transformação Sustentável: a nova Transformação Digital – Com Sabrina Araújo de Almeida.

19h – Prêmio Jaraqui Graúdo.

5/11

15h – Painel: O promissor mercado de Games e seus desafios – Com Fabrício Simões (Player Games), Lylar Amzalak (Player 1 Gaming Group), Leandro Andrade (Faesp) e Andryw Antony (mediador).

17h – Metazônia: Conectando Manaus com o Mundo – Rufo Paganini (Getter).

Games Rum Geek: O Maior evento de Games e Cultura Pop da Região Norte – Sérgio Takao Sato.

Meta Talk: Inovação Aberta – Maria Nathália Mendonça Silveira.

19h – Cerimônia de encerramento.

