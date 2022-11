Manaus terá 75 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana

Até a última sexta-feira (4), mais de 630 mil pessoas estavam com a terceira dose pendente, e outras 422 mil com a quarta dose atrasada

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus irá disponibilizar 75 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana, de segunda a sexta-feira, 7 a 11/11, em continuidade aos esforços para ampliar a cobertura vacinal contra a doença na cidade. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que todos os endereços e horários podem ser acessados no link bit.ly/localvacinacovid19.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reforça o apelo para que a população atualize o esquema vacinal com as doses de reforço, que ainda apresentam números altos de atrasados. Até a última sexta-feira (4), mais de 630 mil pessoas estavam com a terceira dose pendente, e outras 422 mil com a quarta dose atrasada.

“Estamos com salas de vacina distribuídas em todas as zonas de Manaus e com certeza terá uma perto de você. Para quem tem o dia agitado, destaco que existem dez unidades de horário ampliado que funcionam até as 20h, é um esforço que mantemos para garantir que todos tenham fácil acesso aos imunizantes e se mantenham protegidos”, disse.

A Semsa oferta a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dose do imunizante contra a Covid-19, respeitando os públicos contemplados e intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde. Se o usuário tiver dúvidas sobre qual dose tomar, ele pode fazer a consulta individual na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

Shádia explica que basta o usuário apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacina para atualizar a dose. Todos os detalhes da campanha também são divulgados nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Vacinação infantil

A titular da Semsa lembra que os pais ou responsáveis por crianças a partir de 3 anos de idade devem ter atenção aos postos, pois a vacinação infantil é realizada em unidades de referência. São 34 endereços direcionados a crianças de 5 a 11 anos, e dez pontos voltados para crianças de 3 e 4 anos.

“Essas crianças precisam ser levadas pelos responsáveis para tomar a vacina, que deve ser administrada em duas doses. Não há nenhum impedimento, se ela tiver tomado outra vacina do calendário básico recentemente, o importante é se proteger contra as formas graves do vírus”, orienta.

*Com informações da assessoria

