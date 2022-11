Secretaria de Cultura do AM divulga aprovados para atuar no espetáculo de Natal em Manaus

Manaus (AM) – O Espetáculo de Natal, programado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, promete mais um evento emocionante, com música, teatro e dança. Para isso, candidatos de diferentes idades, perfis e habilidades artísticas se apresentaram nas audições para seleção do elenco do show musical deste ano.

Dos 133 participantes, 27 foram selecionados para participar do musical que, todos os anos, emociona o público no palco do Teatro Amazonas, com música, teatro, dança.

As audições aconteceram nos dias 4 e 5 de novembro, no Centro Cultural Palácio da Justiça, no Centro, e foram avaliadas por uma banca examinadora composta por profissionais da área.

Os candidatos se apresentaram individualmente e foram selecionados seguindo quesitos como expressão vocal, corporal e interpretação.

Para dar prosseguimento ao processo de aprovação, a produção e a equipe do espetáculo entrarão em contato com os selecionados.

Confira a relação de aprovados:

Rhuann Gabriel dos Santos

Davi Lucas Freitas

Akilles Anderson

Dimas Mendonça

Jôce Mendes

Jean Linhares

Idelson Mouta

Paulo Queiroz

Dávilla Holanda

Gabriela Barbosa

Magda Loiana

Giese Rebelo

Mardem Judson

Enrique Bravo

Gabriel Freitas

Junior Victorino

Raquel Freitas

Clayson Charles

Israel Castro

Gomes de Lima

Thiana Colares

Matheus Salazar

Joria Oliveira

Evelyn Félix

Marcos Aurélio

Geraldo Langbeck

Krishna Pennutt

