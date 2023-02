Carnaboi 2023 será realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro, em Manaus

A festa é uma mistura de carnaval com as toadas e terá mais de 30 atrações musicais esse ano

Manaus (AM) – Um dos eventos mais tradicionais do carnaval de Manaus, o Carnaboi, será realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro em 2023, no Sambódromo.

A festa é uma mistura de carnaval com as toadas, ritmo do folclore amazonense, que pode ser conferido todos anos no Festival de Parintins e no Festival Folclórico do Amazonas.

“Este ano nós vamos fazer logo após, nos dias 25 e 26, sexta e sábado, aqui no Sambódromo. Estaremos fazendo o Carnaboi com 35 artistas”, afirmou o secretário, Marcos Apolo Muniz.

Carnaboi é mais uma das grandes manifestações culturais presentes no carnaval do Brasil, pouco conhecida pelas outras regiões, mas de grande beleza e riqueza para região amazônica.

O esquenta para o Carnaboi ocorrerá nos 12 e 22 de fevereiro, no Largo do Mestre Chico, situado na Avenida Sete de Setembro, com apresentações de artistas da região Norte.

Com o tema “Carnaval na Floresta”, a festa deste ano envolve ao menos de 20 mil trabalhadores diretos e indiretos.

“São artesãos, pintores, serralheiros, costureiras, pessoal que empurra os carros alegóricos. E aí agrega a isso toda uma cadeia produtiva que se relaciona com o Carnaval, como é o caso dos vendedores ambulantes, motoristas de aplicativos, e tantos outros profissionais”, argumentou o secretário Marcos Apolo.

Histórico do Carnaboi

O Carnaval de Manaus mescla os rituais tradicionais com o folclore amazonense. Com uma programação diversificada, o Carnaboi conta com as figuras dos bois Caprichoso e Garantido, rivais históricos em Parintins, além deles há ainda as apresentações dos bois-bumbás Brilhante, Corre-Campo e Garanhão.

A história do boi-bumbá faz parte do folclórico da região Norte. Segundo a lenda, uma mulher grávida fica com o desejo de comer língua de boi. O marido dela, tentando realizar seu desejo, mata o boi de uma fazenda, mas é preso pelo crime. Ao perder o boi amado, o dono da fazenda convoca curandeiros e pajés para ressuscitá-lo. O boi voltou à vida, e toda comunidade celebra com uma grande festa. O casal ainda recebe o perdão do dono do boi.

