Mulher tem orelha cortada por companheiro no interior do Amazonas

Careiro da Várzea (AM) – Uma mulher, até o momento não identificada, teve parte da orelha decepada pelo companheiro, na noite desta quarta-feira (2). O caso aconteceu no município de Careiro da Várzea (distante 20 quilômetros de Manaus), interior do Amazonas.

De acordo com informações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o homem identificado como Francisco Paiva, de 45 anos, espancou e desferiu dois golpes de faca contra a vítima. Durante a ação criminosa, ele cortou parte da orelha da companheira.

Populares socorreram a vítima, que foi levada a uma unidade hospitalar da cidade, onde passou por procedimentos médicos. Após receber atendimento, a mulher foi liberada. Ela não corre risco de vida.

Segundo informações da polícia, o infrator tentou fugir, mas foi capturado. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia do município para os procedimentos cabíveis. Ele irá responder por tentativa de feminicídio.

