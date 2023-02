Governo do Amazonas discute propostas para reforma tributária

Objetivo é propor soluções para preservar empregos e permanência da indústria no estado

A proteção dos empregos e da competitividade da Zona Franca de Manaus (ZFM), a partir da reforma tributária, pautaram soluções, ontem (09), durante a reunião do Comitê de Assuntos Tributários Estratégicos (Cate) na presença de técnicos das secretarias de Fazenda (Sefaz) e de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). Os pontos apresentados serão apresentados governador Wilson Lima (União Brasil).

De acordo com o titular da Sefaz, Alex Del Giglio, que preside o Cate, há uma possibilidade de a reforma ser votada ainda no primeiro semestre deste ano.

“Nós precisamos estar atentos a qualquer movimento, seja do Congresso Nacional, seja do Governo Federal, para que a gente possa manter a competitividade da indústria e nosso emprego e renda”, afirmou.

O Cate é um grupo técnico criado em 2019, por determinação do governador Wilson Lima, para subsidiar o chefe do Executivo e os parlamentares da bancada amazonense sobre políticas tributárias.

“A gente ainda vai vislumbrar aquilo que é melhor para o Amazonas, para poder fazer propostas com segurança, e estamos justamente fazendo um esforço com toda a equipe para avançar”, disse.

Para o titular da Sedecti, Pauderney Avelino, as discussões no âmbito do Comitê estão tratando, entre outros assuntos, sobre duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC), a PEC 45 e a PEC 110.

“Esse assunto está sendo debatido há muito tempo, e nós vamos tomar como base duas PECs para buscar as nossas soluções e propostas para a proteção do modelo da Zona Franca de Manaus’’, explica.

O Comitê

Criado pelo governador Wilson Lima em 2019, o Cate é uma ferramenta para analisar as propostas de reforma tributária em discussão no país e mantém atenção a todos os assuntos tributários relacionados ao estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus contra a Zona Franca de Manaus?

Omar Aziz afirma que Lula não ameaçará Zona Franca de Manaus

Lula defende Zona Franca de Manaus e taxação sobre grande fortunas