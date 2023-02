Manaus inicia temporada de Carnaval, neste final de semana, com bandas tradicionais

Os foliões de Manaus terão como opção o Bloco do Axerito 2023, Banda da Bica, Bloco do Bita e a Banda do Boulevard

Neste final de semana, os blocos e bandas de grandes prestígios estarão marcando presença nas principais avenidas e ruas da capital amazonense, fazendo a alegria dos foliões manauaras.

Os brincantes podem curtir as mais variadas opções. O “Bloco do Axerito 2023”, ocorre neste sábado (11), no Espaço Via Torres, Zona Norte de Manaus. O evento começa às 17h, com atrações musicais e pista gratuita. Na programação, estão as seguintes atrações: Kelton Piloto, John Veiga, Vanessa Auzier, Banda Xiado Eletrizado, Meu Xodó, Uendel Pinheiro e DJ Layla Abreu (nos intervalos). O evento tem entrada livre para a pista, mas terá VIP e camarote, além de abadás do bloco.

Ainda no sábado, a partir das 15h30, ocorrerá a mais tradicional banda de Manaus. A Banda Independente Confraria do Armando (Bica) que, este ano, celebrará os 60 anos de existência do Bar do Armando, um reduto dos turistas e amazonenses, com o tema “60 na BICA só não vai quem já morreu: é festa de santo, boêmio e ateu! ”. O evento é aberto ao público.

O tema da Bica deste ano homenageia o aniversário do bar, que inclusive já foi tombado como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas. As atrações deste ano serão: Márcia Novo, Banda Demônios da Tasmânia, Banda Laser e Bateria Show da Reino Unido da Liberdade.

A banda ocorrerá na rua Dez de Julho, Centro de Manaus, e tem como cenário o Teatro Amazonas e demais prédios do Centro Histórico. Tradicional banda de Manaus, a Bica é conhecida por criar marchinhas a partir de temas polêmicos.

Marchinha Banda da Bica 2023

Título: Sessenta na Bica

Compositores: Rui Machado, Edu do Banjo e David Almeida

Ai maninha se tu queres ser bonita

Arrebita, arrebita, arrebita

E ainda pra ser mais bonita

Sessenta, sessenta na Bica (Repete)

O Bar do Armando faz 60 anos

E a gente comemora na BICA

Sessenta, sessenta, na BICA

Sessenta sem reclamar

Não venha pois pois com mimimi

Que é aqui que você vai sessentar (Refrão)

No começo tinha nome de santa

Vendia de tudo e até um pouco mais

Mas foi com a tal da lourinha

Que o gajo deixou a turma pra trás

Ai que saudades do Armando

Da Dona Lourdes com seu jeitão

Hoje Ana Cláudia é quem manda

E faz tudo como bem quer

Mostrando a força do bar e da mulher

Bloquinho infantil

Para as crianças, o mundo do Bita realiza, no sábado, o bloquinho de carnaval infantil. O espetáculo vai ocorrer no Foyer do Teatro Manauara, das 16h às 18h30, no Manauara Shopping. A turminha formada por Flora, Bita, Lila, Dan e Tito colocará a criançada para entrar na brincadeira com um repertório animado, cenário colorido e imaginação.

A festa contará com uma série de atividades lúdicas, boneco gigante, além de grandes sucessos do Mundo Bita como “Fazendinha”, que possui mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube, Palco de Brinquedos, Feito Jacaré e, claro, “Carnaval do Bita”. A vaquinha, a Dona Girafa e o porquinho são convidados desta grande folia e sobem ao palco cheios de animação.

Programação de domingo

Banda do Boulevard vai parar a avenida Boulevard Álvaro Maia no domingo Foto: Divulgação

As festividades de Carnaval também não deixam a desejar no domingo (12). A Banda do Boulevard preparou uma grande homenagem ao saxofonista amazonense Rudeimar Soares Teixeira, conhecido como Teixeira de Manaus. A banda ocorre, partir das 15h, no Boulevard Álvaro Maia. O título do samba deste ano é “Teixeira de Manaus é Beiradão: Cultura do Amazonas em Canção”.

Os organizadores do bloco incluíram na banda o uso do saxofone, em homenagem ao samba, mas os tradicionais instrumentos não perdem seu espaço, como cavaco, tamborim, surdo, chocalho, cuíca, entre outros.

O escritor e poeta, Tenório Telles, falou sobre a escolha do tema da banda.

“A cultura popular tem legado ao nosso país grandes artistas em todos os segmentos culturais, especialmente na música. Na nossa terra, os talentos musicais são pródigos e têm construído, ao longo dos anos, obras de inegável valor que retratam a vida, a luta e os sonhos de nossa gente. Entre esses criadores de arte e de beleza, sobressai a figura de Teixeira de Manaus, um dos mais talentosos e respeitados instrumentistas da arte musical no Amazonas. Faz parte do imaginário de várias gerações que dançaram sob o ritmo de seu saxofone mágico”, explica.

Tenório destaca ainda que outro aspecto que atesta a importância do saxofonista. “Deve-se ao fato de ter ajudado a colocar em cena e projetado para, além de nossas fronteiras, a música de beiradão – provavelmente o ritmo que melhor nos representa. A música de Teixeira de Manaus expressa a alegria e a simplicidade de nosso povo. A Banda do Boulevard reafirma, com isso, mais uma vez seu compromisso com a história cultural de nossa cidade ao eleger Teixeira de Manaus e sua obra como mote para o seu carnaval de 2023”, frisa.

Samba Banda do Boulevard

Título: “Teixeira de Manaus é beiradão: Cultura do Amazonas em canção”

Composição: Paulo Onça, Mulher do Samba e Mui do Cavaco

Cantores: Auzier do Samba e Mestre Kabeça

Eu vou com meu amor pro Boulevard.

A Alegria é tradição, vamos cantar.

Teixeira de Manaus é Beiradão.

De corpo e Alma te dedico essa canção. 2x

A arte ilumina a comunidade espantando a solidão.

O barco atracou na avenida me lanço nessa festa com emoção.

O som da multidão arrepia.

Hoje o Boulevard é gratidão.

Eu vou com meu amor pro Boulevard.

A alegria é tradição, vamos cantar.

Teixeira de Manaus é Beiradão.

De corpo e alma te dedico essa canção. 2x

O Rádio anuncia: a musicalidade tem no sax a expressão.

Ao som da guitarrada – magia.

Cultura do Amazonas em canção. Teixeira de Manaus te convida: Abre as Portas do Teu Coração!!!

