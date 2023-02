Carnaval 2023: abertura do Esquenta do Carnaboi acontece neste domingo em Manaus

Manaus (AM) – A abertura do Esquenta do Carnaboi acontece neste domingo (12), às 19h, no Parque Mindu Norte, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O evento conta com apuração das escolas de amba do Grupo Experimental, shows de artistas locais, grupos de dança e torcidas organizadas dos bois Caprichoso e Garantido.

Após a abertura no Novo Aleixo, o Esquenta do Carnaboi será realizado de 13 a 22 de fevereiro, no parque Largo do Mestre Chico, na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

Os esquentas precedem a tradicional folia bovina do Carnaboi que, neste ano, será realizada nos dias 25 e 26 de fevereiro no Sambódromo, das 19h às 3h, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O Carnaboi deste ano segue um formato diferenciado, sendo realizado no fim de semana após os desfiles das escolas de samba. Nos dois dias de realização da festa, mais de 30 atrações vão se revezar no palco, onde será divulgada a agenda de ensaios dos bumbás. O Festival Folclórico de Parintins será realizado nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, na Ilha Tupinambarana.

