Galo de Manaus apresenta o tema “Que bom te ver de novo”

O Sambódromo abre os portões na próxima terça-feira (21), para o Galo de Manaus que volta ao circuito da folia com o tema “Que bom te ver de novo” e programação com 10 horas de shows. Entre as atrações confirmadas estão Manaus Frevo, Guto Lima, Cauxi Eletrizado, Banda Oficial do Galo, Antonio Bahia, Pororoca Atômica, Dennys Salvador, DJ Evandro Jr. e Xiado da Xinela e Vanessa Auzier.

Segundo o produtor cultural, Theo Alves, o tema desta edição é uma homenagem aos foliões e ao reencontro com o Carnaval. Ele destaca que o evento inicia às 16h, com acesso gratuito para pista. “É o primeiro Carnaval depois de um intervalo de dois anos, é importante esse reencontro com nossos foliões. Durante as apresentações, também vamos homenagear grandes artistas”, disse.

Theo destaca que os frevolês para área VIP Brahma Open Bar também estão à venda por R$ 80 e R$ 100 (meia-entrada) com direito a cerveja, caipirinha, refrigerante e água das 16h à meia-noite. Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site Ingresso Fly (ingressofly.com), no Instagram do Galo de Manaus (@galodemanaus) e nas lojas Via Uno (Amazonas Shopping, Manauara, Shopping Grande Circular e Sumaúma) com entrega de frevolês a partir do dia 13 de fevereiro.

O organizador do evento, ainda enfatiza que a festa contará com novidades. “Queremos proporcionar a melhor experiência, com tanto tempo de folia, para matar a saudade. Nos camarotes do Sambódromo, teremos mais uma edição do Galinho de Manaus, uma área kids preparada especialmente para receber os foliões com idade a partir de cinco anos”, finaliza.

Com assinatura da Coração Blue Produções, o Galo de Manaus tem apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), Prefeitura de Manaus, Le Mans Rent a Car, Foto Nascimento Eventos, Beats, Guaraná Antárctica, Água Santa Claudia e Pizza2Go, além de Grivot Tecnologia, Kumon Japiim e Gelo Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Carnaval: Bloco das Piranhas 2023 espera reunir 30 mil foliões no Sambódromo de Manaus

Segunda noite do Boi Manaus reúne mais de 20 mil pessoas no Sambódromo

Prefeitura abre semana com Sambódromo e mais 83 locais de vacinação contra a Covid-19