Criança de 9 anos morre ao ser atingido por balanço

Um menino de 9 anos morreu na tarde deste sábado (29), em Angra dos Reis, ao ser atingido por um balanço na Praça do Campo Belo. Segundo relatos nas redes sociais, um grupo de crianças estava usando o equipamento, que é maior por ser projetado para deficientes físicos, e o balanço teria se chocado com Marcus Vinicius da Silva Melo Junior, que não resistiu.

O balanço estava na instalado no local há apenas dois dias e fazia parte de uma ação da prefeitura de Angra para entregar brinquedos mais inclusivos à população. Depois do acidente, o equipamento foi removido da praça. Em nota, a prefeitura de Angra lamentou o ocorrido e disse que está dando “todo o apoio necessário à família” do menino.

Além da prefeitura, equipes da Defesa Civil, da Assistência Social do município, da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local do acidente. Nas redes sociais, houve comoção pela morte de Marcus Vinicius. “Que Deus conforte o coração da família”, escreveu uma pessoa. Outras se queixavam do perigo oferecido pelo brinquedo: “A prefeitura deveria ter colocado trava de segurança”, disse outro usuário.

*Com informações do Extra

