Lojistas apostam no mix de produtos e em promoções para o Dia das Mães, em Manaus

Os lojistas do Amazonas Shopping apostam no mix de produtos e ofertas

Manaus (AM) – Com a proximidade do Dia das Mães (14 de Maio) aumenta a procura por presentes para as homenageadas. Para conquistar os que estão em busca do que comprar, os lojistas do Amazonas Shopping apostam no mix de produtos e ofertas. Além disso, o centro de compras está com uma ação promocional direcionada à data, em que os clientes ganham uma pulseira em prata da Inspiarazzi.

Segundo o diretor da Associação de Lojistas do Amazonas Shopping (Alasc), André Gesta, a expectativa é que as vendas cresçam em torno de 5% no período.

De acordo com pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), os itens que aparecem no topo da lista de intenção de compras para a data estão roupas, calçados e acessórios (29%), perfumes (19%), almoço/jantar em restaurantes (12%), cosméticos (11%), eletrodomésticos (10%), celular/smartphone (7%), vale-presente (6%), passeio/viagem (5%), eletrônicos (5%) e procedimentos estéticos (3%).

No Amazonas Shopping, as lojas colocaram nas vitrines novas coleções e estão também concedendo descontos nas outras peças e em combos juntando presentes, como bolsas e sapatos. Entre as opções de lojas com ofertas para presentes, estão Adcos, Granado, Gregory, Zinzane, ACE, Lupo, Anacapri, Arezzo, Dumond, Via Uno e Camicado, atendendo a todos os estilos.

Além de comprar os presentes, os consumidores ainda podem participar da promoção especial de Dia das Mães do Amazonas Shopping. Para participar é simples. A partir de R$ 400 em compras, os clientes podem trocar as notas fiscais por uma pulseira em prata da Inspiarazzi. No compre e ganhe, cada pessoa pode retirar apenas um brinde por CPF.

As trocas das notas fiscais devem ser feitas no aplicativo “Amazonas Shopping” e o brinde retirado no lounge do shopping, na Praça de Eventos Rio Solimões, no primeiro piso, em frente à loja C&A. O regulamento completo da promoção está disponível no site e aplicativo do shopping. A ação segue enquanto durarem os estoques.

Leia mais:

Amazonenses dão show em tatames pelo mundo no Dia das Mães

Campanha do Dia das Mães tem kit de aromaterapia e sorteio de iPhone, em Manaus

Loja Maçônica Esperança e Porvir Nº 1 promove sessão em homenagem ao Dia das Mães