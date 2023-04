Campanha do Dia das Mães tem kit de aromaterapia e sorteio de iPhone, em Manaus

Manaus (AM) — Com o tema “A conexão mais linda de se viver”, o Shopping Ponta Negra dá início nesta terça-feira (25) à campanha de Dia das Mães, unindo bem-estar e tecnologia. A cada R$ 350 em compras, o consumidor ganha um kit de aromaterapia e concorre a um kit tecnológico com um iPhone, um Apple Airpod e um Apple Watch.

A gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, explica que o objetivo é o de proporcionar o bem-estar das mães, sem esquecer aquelas que estão sempre buscando as novidades do mundo tecnológico.

“A campanha deste ano procura dar opções aos filhos que se preocupam com a saúde e bem-estar de suas mães, mas também àqueles que sabem que elas estão muito mais conectadas às novas tecnologias”, explicou Priscila, ressaltando que o outro objetivo é o de permitir uma pausa na rotina das mães para um momento de autocuidado e bem-estar.

Para participar da promoção, que vai até o dia 16 de maio, a cada R$350 em compras, o consumidor ganha um kit de aromaterapia e concorre a um kit tecnológico. O saldo será acumulativo para o sorteio e o cliente ganha cupons em dobro nas compras realizadas de segunda a quinta-feira, no Shopping Ponta Negra. O sorteio será no dia 17 de maio e o posto de troca fica no Piso L2.

Consumidor ganha um kit de aromaterapia e concorre a um kit tecnológico com um iPhone, um Apple Airpod e um Apple Watch Foto: Divulgação

O kit de aromaterapia é composto por um roll-on de óleo essencial Despertar ou Relaxamento e um escalda-pés. Já o kit tecnológico conta com um iPhone 14 Pro MAX de 128 Gb (dourado); um Apple AirPod e um Apple Watch Série 7. Para mais detalhes, é importante acessar o site https://shoppingpontanegra.com.br e ler o regulamento completo da promoção.

Variedade de presentes

Priscila Furtado informa que as lojas do Shopping Ponta Negra estão preparadas para o Dia das Mães, oferecendo novidades em vários segmentos e para todos os estilos de mães.

“Os filhos poderão encontrar desde presentes tradicionais, como roupas, perfumaria, calçados, joias e até os itens tecnológicos e pacotes de estética”, destaca.

Para Priscila, a data mais esperada do ano para os lojistas será um sucesso porque está sendo pensada com todo o carinho que as mães merecem. “Temos certeza que os filhos irão encontrar o presente ideal para suas mães”, afirma.

*Com informações da assessoria

