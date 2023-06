Palestra gratuita e online ensina empreendedores a usar vídeos curtos para vender

Manaus (AM) – Para potencializar o marketing digital, o pequeno empreendedor do Amazonas – e de todo o Brasil – poderá aprimorar a divulgação nas redes na palestra “Vídeos Curtos”, ministrado pela especialista Camila Renaux.

O evento online e gratuito promovido pelo Sebrae Amazonas faz parte da série Sebrae Plus e estreia dia 13 de junho, às 18h de Manaus, com inscrições no link www.sebraeplus.com.br.

Terceira capacitação do Sebrae Plus, a palestra pretende orientar empresários às melhores estratégias de vídeos curtos conectadas com tendências no mundo e inovação no conteúdo para garantir o crescimento de negócios. Em cada episódio, a série apresenta segredos para ganhar força e competitividade em um novo padrão de mercado.

A palestrante Camila Renaux oferecerá um pouco da experiência enquanto especialista em Marketing Estratégico, Marketing Digital e Inteligência Artificial pelo MIT nos Estados Unidos. Ela foi também eleita por duas vezes a melhor profissional de Marketing Digital do Brasil e atualmente é embaixadora de Philip Kotler e de seu evento eWMS (World Marketing Summit) no país.

No endereço www.sebraeplus.com.br é possível acessar episódios anteriores da série e acompanhar os previstos na sequência.

*Com informações da assessoria

