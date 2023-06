Frente fria avança no Amazonas e Manaus registra mínima de 21ºC

Alguns municípios do estado registraram 15°C

O frio intenso que atingiu a capital amazonense na manhã desta quinta-feira (15), pegou os manauaras desprevenidos. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 7h, a cidade registrava temperatura de 21°C.

Em alguns municípios do interior, como Boca do Acre e Ipixuna, as temperaturas chegaram à 15°C, podendo cair mais e chegar a 13°C. Em Envira e Guajará, foram registradas temperaturas mínimas de 14°C e 15°C.

Na internet, os manauaras compartilharam alguns memes sobre o clima da cidade nesta quinta-feira. Confira:

Muito frio em Manaus hoje.

21o e eu já estou totalmente agasalhada para trabalhar.

Já vejo a neve caindo.

Muito café quente para animar.

E vamos curtir essa friagem.

Será se dura ao menos os 48h? — Jaiza M Pinto Fraxe (@FraxeJaiza) June 15, 2023

que frio é esse manaus pic.twitter.com/SCzX5R4D3B — du (@desperadm) June 15, 2023

gente que frio é esse em manaus? tô assim com esse clima europeu pic.twitter.com/b5l3iCbDv3 — lovely hyacinth (@jeonlouies) June 15, 2023

