Vôlei: Brasil perde para o invicto Japão

Orléans (França) – Nesta quinta (22) o Brasil perdeu de 3 sets a 2 para o Japão, o jogo ocorreu em Orléans, na França, os asiáticos seguem intactos na competição da Liga das Nações de Vôlei, com sete vitórias e nenhuma derrota, os brasileiros estão na quarta posição com quatro vitórias.

O time contou com os seguintes jogadores: Bruninho, Alan, Lucão, Otávio, Honorato, Lucarelli e Thales. Para tentar vencer os adversários, o técnico Renal dal Zotto usou todos os jogadores possíveis na partida.

No primeiro set, a Seleção Brasileira sofreu com a linha de passe, o que não foi suficiente e perderam de 25 a 23. Na segunda partida o Japão seguiu o ritmo do primeiro set e ganharam de 25 a 21, Com a entrada de Judson, Cachopa, Flávio e Maique no terceiro set, o Brasil melhorou a virada de bola e venceu o Japão por 25 a 18. No quarto o Brasil vence novamente com 25 a 22, mas no último set o Japão vence de 18 a 16.

*com informações da CNN

