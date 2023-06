Encerra hoje o prazo de matrículas para vestibular e SIS da UEA 

Termina nesta quarta-feira (28), o prazo para estudantes aprovados no vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) se matricularem na rede de ensino. As aulas devem iniciar no segundo semestre letivo deste ano.

A UEA informou que os candidatos convocados para apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário “Ficha de Identificação do Candidato”, que se encontra disponível no Portal da UEA e apresentá-lo com a respectiva documentação exigida.

Ainda segundo a universidade, os candidatos convocados para os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia, pertencentes ao grupo 4 do edital, e grupo C deverão firmar Termo de Compromisso referente ao § 5º, do art. 2º, da Lei 3972/2013, de 23/12/2013. O termo deverá ser apresentado com reconhecimento de firma em Cartório.

Leia mais

Escolas de arte conquistam 17 aprovações no vestibular da UEA

Provas do vestibular da UEA começam neste domingo (6)

Vestibular e SIS: UEA aplica provas de Habilidades dos cursos de Dança, Teatro e Música

*Com informações da assessoria