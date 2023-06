Universitários expõem “Mostra Fotográfica – Antropofagias e Contracultura” na Ufam

Manaus (AM) – Os alunos do curso de Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas da disciplina de Fundamentos de Fotografia e Imagem da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/Ufam), expõem a “Mostra Fotográfica – Antropofagias e Contracultura: representações e sentidos imagéticos”, até o dia 15 de julho de 2023, na Galeria de Artes da Ufam, no Centro de Convivência, no setor Norte do Campus Universitário.

A Mostra é resultado dos trabalhos acadêmicos coordenados pelo professor Luiz Antonio Santana da Silva, responsável pela disciplina e curador da “Mostra Fotográfica” (líder do Grupo de Pesquisa em Imagens Tecnológicas e Digitais/Imago). Todas as fases da exposição, desde a ideação, produção, montagem até a exposição foram realizadas pelos discentes da disciplina.

A Mostra Fotográfica é realizada em parceria com a Galeria de Artes da Ufam, Faculdade de Artes, Faculdade de Informação e Comunicação e o curso de Relações Públicas. Os trabalhos ficarão expostos até 15 de julho de 2023, das 14h30 às 17h30, no piso superior do Centro de Convivência da Ufam.

*Com informações da assessoria

