Comando dos EUA diz que matou líder do Estado Islâmico na Síria

O Comando Central dos Estados Unidos informou neste domingo (9) que conduziu um ataque de drones na sexta-feira (7) que matou um líder do Estado Islâmico no leste da Síria, Usamah al-Muhajir.

Segundo comunicado do Comando Central, foram usados os mesmos drones MQ-9 no ataque que, no início do dia, foram perseguidos por aeronaves russas em um confronto que durou quase duas horas.

“O Comando Central dos EUA realizou um ataque na Síria que resultou na morte de Usamah al-Muhajir, um líder do Estado Ismâmico no leste da Síria”, diz o comunicado, sem dar mais detalhes sobre al-Muhajir.

No ano passado, o governo dos EUA intensificou ataques e operações contra supostos agentes do Estado Islâmico na Síria, matando e prendendo vários de seus líderes que se abrigaram em áreas sob controle rebelde apoiado pela Turquia depois que o grupo perdeu seu último território na Síria, em 2019.

A campanha liderada pelos Estados Unidos que matou o ex-chefe do Estado Islâmico Abu Bakr al Baghdadi, que se declarou o “califa de todos os muçulmanos”, desde então tem como alvo os líderes sobreviventes, muitos dos quais teriam planejado ataques no exterior.

Os comandantes militares dos EUA dizem que o Estado Islâmico continua sendo uma ameaça significativa na região, embora sua capacidade ofensiva esteja degrada e sua seu poder de restabelecer rede de apoio esteja enfraquecida.

O Estado Islâmico controlava um terço do Iraque e da Síria em seu pico em 2014. Embora tenha sido derrotado em ambos os países, seus militantes continuam a realizar ataques insurgentes.

*Com informações da CNN Brasil

