“Excelente relacionamento”, diz Coronel Menezes sobre Amom Mandel

Manaus (AM) — Em meio as divergências envolvendo a direita Amazonense, a equipe de reportagem do EM TEMPO, entrou em contato com um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no estado: Coronel Menezes (PL). O ex candidato afirmou nesta quinta-feira (13), que mantêm ótima relação com o deputado federal Amom Mandel (Cidadania).

“Amom é um jovem político com futuro promissor. Sempre que possível a gente conversa sobre muitos assuntos. Quanto a possibilidade de estarmos juntos, somente o futuro irá dizer. Mantenho com ele um excelente relacionamento e temos conversado muito sobre Manaus” , declarou.

Sobre uma possível chapa ‘puro sangue’ do PL, na candidatura a prefeitura de Manaus em 2024, e sua possível candidatura em meio a esta turbulência politica, Menezes alegou que a possibilidade existe para ambos os casos e que seu nome está colocado e percebe uma aceitação do povo Manaus. ” Sobre ser candidato a prefeito, meu nome está colocado e percebo que existe um clamor do povo de Manaus nesta direção.”

“O PL é o maior partido do Brasil e está com um projeto consolidado visando as próximas eleições. Existe sim a possibilidade de uma chapa ‘puro sangue’, mas que será definida pela direção regional do PL, presidida no Amazonas pelo Alfredo Nascimento, e que certamente irá escolher, junto com os seus membros, o melhor para Manaus. Sou um homem de palavra, diferente de muitos que andam por aí e por aqui. O David faz uma gestão desastrosa e a população da minha cidade quer a mudança” , afirmou.

‘Divisor da Direita’

O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) enviou um ofício para a direção nacional do Partido Liberal, pedindo a expulsão do ex-superintendente da Suframa, coronel Menezes, do partido. O pedido veio após Menezes chamar Alberto Neto de ‘Judas’, durante live em suas redes sociais na terça-feira (11), por votar contra a PEC da Reforma Tributária, mesmo após ajustes benéficos à Zona Franca de Manaus (ZFM).

Segundo a justificativa de Menezes, a bancada do Amazonas já havia decidido que todos votariam a favor do projeto, visando proteger o modelo Zona Franca de Manaus. O bolsonarista ainda completou declarando que Alberto Neto age de uma forma nos bastidores, mas nas redes sociais tem outro posicionamento.

“Ele queria ter uma postura de herói e acabou traindo todos os lados” , foi uma das frases ditas durante a transmissão feita em suas redes sociais, que durou quase uma hora.

Alberto Neto não se manifestou publicamente em suas redes sobre as declarações de seu colega de partido, mas tomou a decisão de fazer a denúncia pelos bastidores, fazendo a representação nacional do PL.

De acordo com a denúncia, o coronel é acusado de infligir o Código de Ética do partido por meio de publicação nas redes sociais. Em nota ao EM TEMPO, a assessoria do capitão Alberto Neto afirmou que uma reunião será agendada para os fatos serem apresentados.

“A executiva municipal deve eleger 5 filiados do PL para compor o Conselho de Ética. O presidente eleito do Conselho de Ética, vai convocar uma reunião onde serão apresentados os fatos e provas. Será designado um relator que vai notificar o representado que terá 48h para apresentar defesa. Depois desse prazo o relator vai elaborar um parecer e encaminhar para executiva municipal onde vai a voto” , declarou.

Alberto Neto foi o único deputado do Amazonas a votar contra a proposta, decisão que foi apoiada pelo PL e seus seguidores.

Coronel Menezes, em nota publicada em suas redes sociais, afirmou que havia tomado conhecimento da denúncia através da imprensa e não pelo seu próprio partido.

