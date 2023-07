Governo realiza oficinas de elaboração do novo Plano Plurianual

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), realizou, nesta quinta-feira (13), as oficinas de elaboração do Plano Plurianual 2024-2027 (PPA), junto aos órgãos e secretarias da administração direta e indireta. O evento que iniciou na segunda-feira (10) e se estende até a quinta-feira (20), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), tem o objetivo de orientar equipes técnicas de Planejamento Estado, por área de resultado (ou área temática), envolvidas com a construção do PPA.

A chefe de Departamento de Planejamento da Sedecti, Arlete Viana, recebeu equipes setoriais para a oficina de elaboração do novo PPA e destacou que, por meio das oficinas, é repassada a base teórica, visando a aplicação correta da metodologia que viabilizará o novo plano, além de recomendações e apontamentos que devem ser melhorados.

“Queremos que os órgãos estejam alinhados e no momento de inserir estes dados, que vai ocorrer depois destas oficinas, no dia 3 de agosto, estejam com seus projetos de lei prontos”, pontuou.

Um diferencial deste ano é que o Departamento de Estatística e Geoprocessamento (Degeo) está participando mais diretamente, abordando de forma clara os indicadores e objetivos do programa. Além disso, a Secretaria de Orçamento da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz) esteve no evento dando algumas orientações e tirando dúvidas para quando forem construir a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Outras capacitações

A partir de amanhã (14) até quinta-feira (20) ocorrerão as reuniões virtuais para alinhamento com as equipes dos poderes Legislativo e Judiciário, que também compõem essa ferramenta.

PPA

O Plano Plurianual é o principal instrumento de planejamento de médio prazo de ações do governo, abrangendo de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública. Definir com clareza metas, prioridades e resultados esperados, além de organizar as ações, dar transparência à aplicação dos recursos e aos resultados obtidos, estão entre os principais objetivos do PPA.

Entre as três diretrizes de Governo do Amazonas para o próximo PPA estão Qualidade de Vida Desenvolvimento Sustentável e Modernização da Gestão Pública.

*Com informações da assessoria

