65º Festival Folclórico do Amazonas Categoria Ouro recebe o primeiro show da banda Fulô de Mandacaru em Manaus, nesta sexta (14/07)

Manaus (AM) – Consolidado como uma das maiores manifestações da cultura popular do estado, o Festival Folclórico do Amazonas Categoria Ouro, chega a sua 65ª edição com abertura nesta sexta-feira (14/07), às 20h, no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, na avenida Silves, Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Danças folclóricas e a banda pernambucana, Fulô de Mandacaru, dão início à temporada do mais rico e plural folclore do Amazonas. A entrada é gratuita.

O festival, que é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Prefeitura de Manaus, expressa a diversidade cultural que o Amazonas contempla.

“É gratificante acompanhar, a cada edição, o empenho dos grupos folclóricos, das comunidades para levar grandes espetáculos à mostra competitiva. O festival traz a identidade cultural do Amazonas, a tradição folclórica passada de geração para geração”, ressalta o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz.

Para abrir a temporada junina da Categoria Ouro, a partir das 20h, se apresentam seis grupos folclóricos, que se consagraram campeões em 2022: Ciranda Rosas de Ouro; Quadrilha Alternativa Funk na Roça; Quadrilha Tradicional Caipira na Roça; Dança Nacional Café XV de Outubro; Dança Internacional Caxemira; Quadrilha Cômica As Poderosas na Roça.

A festa de abertura segue com a Banda Fulô de Mandacaru assumindo o palco às 22h15, levando a autêntica música nordestina, passeando por várias vertentes do forró.

A banda

Dona de um estilo próprio, a banda formada por Armandinho do Acordeon, Pingo Barros e Tiago Muriê, acumula 22 anos de carreira, que teve início na maior festa junina do mundo, o São João de Caruaru, em Pernambuco.

Na bagagem, 12 CDs e 7 DVDs gravados e uma agenda de shows em todo território nacional. No mês de agosto, a Fulô de Mandacaru segue para a sua sétima turnê internacional, levando o forró aos quatro cantos do mundo, se apresentando em países como Portugal, França, Bélgica, Alemanha, Suíça entre outros.

Outro momento de repercussão foi em 2016, quando a banda conquistou o título de campeã do programa Superstar, emplacando sucessos em todas as mídias.

Fulô já arrastou multidões no Bloco “Galo da Madrugada”, no trio eclético que participa há quatro anos. No Carnaval de Salvador, a banda se apresentou nos camarotes e no Pelourinho. Neste ano, os músicos vão comandar o trio elétrico no circuito Barra-Ondina, no Bloco dos Vaqueiros.

“É a primeira vez que estaremos em Manaus e tenho certeza que o povo vai amar. É uma honra abrir o 65º Festival Folclórico do Amazonas, algo tão enriquecedor para a cultura”, disse Tiago Muriê, acrescentando que o público pode esperar um repertório de sucessos do forró.

“Nosso show é muito especial porque a gente leva aquilo que o forró tem de melhor, que é o seu gênero, ritmo, alegria e a gente faz um recorte histórico, desde Luiz Gonzaga, passando por trio nordestino, pelos sucessos da banda Mastruz com Leite e, claro, não pode faltar os sucessos da banda Fulô de Mandacaru”. Ele continua: “Nós temos pirotecnia, tecnologia e a gente envolve o público, que faz parte do show. Certeza que o povo do Amazonas vai amar”, finaliza Muriê.

Palco das apresentações

No sábado (15/07) iniciam as apresentações do 65º Festival Folclórico do Amazonas Categoria Ouro. Portanto, o público terá a oportunidade de participar de uma festa de 14 dias de apresentações.

De 15 a 29 de julho, o Centro Cultural Povos da Amazônia recebe 64 grupos folclóricos, nas modalidades: Dança Nordestina, Garrote Tradicional, Garrote Regional, Quadrilha de Duelo, Cacetinho, Dança Regional, Quadrilha Tradicional, Tribo, Dança Internacional, Ciranda, Dança Nacional, Quadrilha Alternativa e Quadrilha Cômica.

Nos dias 28 e 29 de julho, as apresentações são dos bois bumbás de Manaus, no Sambódromo, na modalidade Master B, o Clamor de um Povo, Tira Prosa e Brilhante. No dia 29, na modalidade Master A, vão se apresentar os bois Galante de Manaus, Corre Campo e Garanhão.

Programação do fim de semana

Sábado (15/07)

18:30 19:20 – GRUPOS DO PROJETO “VIDA E SAÚDE DO IDOSO ATIVO”

19:30 20:10 – DANÇA NORDESTINA – DESCENDENTES DE LAMPIÃO

20:15 20:55 – GARROTE TRADICIONAL – BRILHO DO CAMPO

21:00 21:40 – QUADRILHA DE DUELO – EM BUSCA DA PAZ

21:45 22:25 – CACETINHO – WAIMIRI ATROARI

22:30 23:10 – DANÇA REGIONAL – LENDAS E POVOS DA AMAZÔNIA

23:15 23:55 – DANÇA NORDESTINA – VINGADORES DO SERTÃO

Domingo (16/07)

19:30 20:10 – DANÇA NORDESTINA – NORDESTE SANGRENTO

20:15 20:55 – GARROTE REGIONAL – RENASCER

21:00 21:40 – QUADRILHA DE DUELO – MOSKETEIROS NA ROÇA

21:45 22:25 – CACETINHO – BANIWA

22:30 23:10 – DANÇA REGIONAL – SERAFINA

23:15 23:55 – DANÇA NORDESTINA – CANGACEIROS DE LAMPIÃO

Acompanhe a programação completa (dias e horários das apresentações) do 65º Festival Folclórico do Amazonas pelas redes sociais @culturadoam.

